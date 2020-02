Frauenfeld bekommt ein Open-Air-Fitnesscenter Die Thurgauer Kantonalbank schenkt der Frauenfelder Bevölkerung zum 150-Jahr-Jubiläum einen Fitnesspark.

So könnte der Fitnesspark in der Kleinen Allmend einmal aussehen. (Bild: PD)

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) feiert 2021 ihren 150. Geburtstag. Aus diesem Anlass schenkt sie der Frauenfelder Bevölkerung einen Fitnesspark. Thomas Gmünder, Projektleiter «TKB-Jubiläum 2021», und Esther Breitenmoser, Projektleiterin, stellten das Projekt an der dritten Delegiertenversammlung des Dachverbandes Sportnetz Frauenfeld Anfang Woche im Stadtgarten vor. «Es soll ein Geschenk für die ganze Bevölkerung sein», sagte Gmünder. Die TKB plane in jedem Bezirk einen solchen Park, in Frauenfeld ist die Kleine Allmend als Standort in Diskussion.

Trainingsmöglichkeit für Altersstufen und Fähigkeiten

Vorgesehen ist, dass der «FIT 21» genannte Park im 2021 eröffnet werden soll. Welche Geräte zum Einsatz kommen, ist noch nicht bestimmt. Die Geräte sollen für alle Alters,- Fähigkeits- und Trainingsstufen geeignet sein, wie Breitenmoser sagte. Weiter ist geplant, dass eine Fitness-App als Trainingsunterstützung angeboten wird. Die App kann als Personaltrainer für die Trainingsplanung eingesetzt werden. Sie soll auch die QR-Codes auf den Geräten lesen können und so dem Nutzer weitere Hinweise zur Benutzung liefern.

Urban Golf Club neu Mitglied im Sportnetz-Frauenfeld

Hanu Fehr, Präsident Sportnetz Frauenfeld. (Bild. PD)

Wenig zu reden gab der statutarische Teil der Versammlung. Von 48 Mitgliedsvereinen des Sportnetzes waren deren 42 vertreten. Die Delegierten sagten einstimmig und mit Applaus Ja zur Rechnung 2019, die bei einem Aufwand von rund 7600 Franken und einem Ertrag von gut 11'200 Franken mit einem Plus von 3600 Franken abschliesst. Auch wurde das Budget 2020, das einen minimalen Verlust von 250 Franken vorsieht, einstimmig gutgeheissen. Der Vorstand mit Präsident Hanu Fehr wurde wiedergewählt und der Royal Urban Golf Club aufgenommen. Markus Herzog von der Frauenfelder Schulverwaltung informierte, dass die Sanierungsarbeiten der Dreifachturnhalle Auen zwischen Mai und Juni abgeschlossen sein werden. «Der Tag der offenen Tür findet Samstag, 5.September, statt».