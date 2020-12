Frauenfeld Auszeichnung für Seniorenengagement und gegen Lebensmittelverschwendung: Die Stadt verlieh den Anerkennungs- und Förderpreis Die Gerontologin Heidi Hartmann und der Präsident des Vereins RestEssBar Urs Geser erhielten im Namen des gesamten Stadtrates den diesjährigen Anerkennungs- und Förderpreis.

(red) Am Freitag, 4. Dezember 2020, übergab Stadtpräsident Anders Stokholm im Namen des gesamten Stadtrates und in Anwesenheit des Gemeinderatspräsidenten Elio Bohner die Urkunde für den Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld an Heidi Hartmann.

Die Gerontologin prägt und gestaltet seit Jahren die Frauenfelder Alterspolitik. Unaufgeregt, vorausschauend, beharrlich und mit viel Fachwissen engagiert sie sich auf vielen Ebenen ehrenamtlich für die Verbesserung der Lebensumstände von Seniorinnen und Senioren.

Den Förderpreis der Stadt durfte Urs Geser, Präsident des Vereins RestEssBar, entgegennehmen. Geser und zahlreiche freiwillige Helfende setzen sich seit fünf Jahren mit grossem Engagement gegen Food Waste, das Wegwerfen von Lebensmitteln, ein. Gleichzeitig wird Personen mit kleinem oder beschränkten Budget die tägliche Lebensmittelbeschaffung erleichtert.

Anstelle einer offiziellen Feier musste die Übergabe der Preise in kleinem Rahmen stattfinden. Dafür werden Montag, 7. Dezember 2020, zwei kurze Filmporträts über Heidi Hartmann und die RestEssBar auf Facebook und Instagram gepostet. Auf der Website der Stadt unter www.frauenfeld.ch werden zu den Filmen auch die Laudationes von Felix Wirth (für Heidi Hartmann) und von Bernhard Meister (für die RestEssBar) veröffentlicht.