Frauen vom HSC Kreuzlingen besiegen GC Amicitia souverän mit 37:24 Die Handballerinnen aus Kreuzlingen waren gegen das Schlusslicht nicht gefordert. Schon der Start gelang nach Mass. In der zweiten Hälfte konnte Trainerin Kristina Ertl-Hug all ihren Spielerinnen genügend Einsatzzeit ermöglichen.



Kreuzlingens Katja Sivka (am Ball) kämpft sich durch das Bollwerk von GC Amicitia Zürich. Bild: Mario Gaccioli

Mit diesem Sieg – dem dritten in Serie gegen GC Amicitia Zürich – bleibt die Mannschaft von Cheftrainerin Kristina Ertl-Hug in Tuchfühlung mit den Top 4 in der Tabelle und einem Finalrundenticket. Der Rückstand auf das viertplatzierte Thun beträgt nur mehr zwei Punkte. Am kommenden Samstag wartet allerdings eine massiv höhere Hürde als Zürich auf den HSC.

Ebenfalls in eigener Halle treffen die Kreuzlingerinnen auf das noch verlustpunktlose Topteam der Spono Eagles Nottwil. Zum Saisonauftakt unterlag der HSC bei den starken Luzernerinnen in einem intensiven Duell und 15:14-Halbzeitführung mit 25:30. Der Anpfiff zur Revanche erfolgt um 16 Uhr.



Kreuzlingen gelingt ein Blitzstart

Die Vorzeichen vor dem ersten Saisonduell mit GC Amicitia Zürich waren für den HSC keine einfachen. Mit der immer noch verletzten Abwehrchefin Isabel Tissekker und der erkrankten Maria Olsovska standen der Trainerin zwei wichtige Teamstützen nicht zur Verfügung. Ertl-Hug war damit zur Improvisation gezwungen. Die jungen Zürcherinnen, welche zuletzt einen Formanstieg erkennen liessen, witterten damit ihre Chancen auf einen Überraschungscoup. Allerdings wich dieser Zuversicht schnell einmal Ernüchterung.

Die Thurgauerinnen legten einen beeindruckenden Start hin und führten nach sieben Angriffen bereits mit 6:0. GC-Trainer Gernot Drossel sah sich deshalb schon in der 7.Spielminute zu einem Time-out genötigt. Die Wirkung verpuffte allerdings schnell. Vom 8:3 (11.Minute) zogen die Gastgeberinnen bis auf 18:7 (24.) weg. Der Elf-Tore-Vorsprung hatte auch bei Halbzeit noch Bestand (20:9). Die Kreuzlingerinnen überzeugten in den ersten 30 Minuten sowohl defensiv als auch im Angriff.



Auch wenn sich die jungen Zürcherinnen mit ihrer erst 17-jährigen Topscorerin Laurentia Wolff stetig bemühten, den klaren Rückstand vermochten sie nicht nachhaltig abzutragen. Im Gegenteil: Nach rund 40 Minuten waren beim Stand von 29:12 die Weichen gestellt.

Mit Schlussspurt zum deutlichen Resultat

Die HSC-Trainerin nütze die klaren Verhältnisse dazu, all ihren Spielerinnen genügend Einsatzzeit zu ermöglichen. Der HSC wirkte nun allerdings nicht mehr ganz so stilsicher. In der Schlussphase schraubten die Gastgeber das Skore nachdem 31:20 von Zürich aber nochmals in die Höhe. Insgesamt zeigte der HSC Kreuzlingen gegen den Tabellenletzten eine solide, phasenweise sogar eine gute Leistung.