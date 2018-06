20-jährige Frau im Thurgau vergewaltigt - Polizei sucht nach diesem Mann In der Nacht zum Sonntag ist in Oberwangen eine 20-jährige Frau von einem unbekannten Täter vergewaltigt worden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Ein Phantombild des gesuchten Mannes. (Kapo TG)

(kapo/dwa/kuo) Die Fussgängerin wurde gegen 3 Uhr auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Velofahrer angesprochen. Als sie beim Parkplatz an der Aumühlestrasse ankam, wurde sie gemäss ihren Aussagen gegenüber der Polizei vom Mann angegriffen und festgehalten. Der Täter drückte sie zu Boden und verging sich an ihr. Nach dem Übergriff fuhr die Frau mit ihrem Auto nach Hause und alarmierte die Polizei.

Am vergangenen Wochenende fand in Oberwangen, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, auch der 27. Tannzapfe-Cup statt, ein Turnfest mit rund hundert Vereinen, 2000 Turnerinnen und Turnern sowie anschliessender Party bis tief in die Nacht hinein mit über 3000 Besucherinnen und Besuchern. Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Grossanlass und der Tat besteht, wollte die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Man gehe davon aus, dass es keine Rolle spiele, wo sich das Opfer vor der Tat aufgehalten habe, sagt Polizeisprecher Daniel Meili.

Der Täter wird als rund 30 Jahre alt und 175 bis 185 Zentimeter gross beschrieben. «Er hatte sehr kurze, blonde Haare und eine dreieckige Kopfform», wie die Thurgauer Kantonspolizei in ihrer Meldung schreibt. Der Mann trug gemäss der Mitteilung beige, knielange Hosen mit vielen Taschen an der Seite. Der Mann sprach Hochdeutsch ohne Akzent und sagte, dass sein Name Sebastian sei. Unterwegs war er mit einem weissen, City-Bike-ähnlichen Velo.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau laufen, die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat ein Strafverfahren eröffnet.