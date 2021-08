Interview Francine Jordi unterwegs nach Schlatt: Der Stargast beim «Donnschtig-Jass» über ihr neues Album, das Paradies und den Thurgau Der «Donnschtig-Jass» gastierte auf dem Kundelfingerhof in Schlatt. Mit von der Partie war als Stargast die Berner Sängerin Francine Jordi.

Die 44-jährige Berner Sängerin Francine Jordi strahlt, weil sie nach der anderthalbjährigen Coronapause endlich wieder das machen kann, was ihr am meisten Freude bereitet. Bild: Thomas Güntert

Die bekannte Schweizer Sängerin, Komponistin und Moderatorin Francine Jordi war beim letzten «Donnschtig-Jass» der Stargast des Abends. Die 44- Jährige gab sich sehr publikumsnah und war mit den begeisterten Gästen gleich auf Du und Du. Die «Thurgauer Zeitung» sprach auf dem Kundelfingerhof mit dem Energiebündel aus dem Bernbiet.

Am 13.August erscheint Ihr 15.Album «Herzfarben», in dem Sie vom Paradies und vom «Heicho» singen. Wo ist Ihre Heimat und Ihr Paradies?

Francine Jordi: Meine Heimat ist ganz klar dort, wo Menschen sind, zu denen ich einen ganz engen Bezug habe. Die meisten davon sind eigentlich schon in Bern daheim. Das Paradies ist für mich nach den eineinhalb Jahren, in denen ich nicht arbeiten konnte, ganz klar die Bühne. Dort erlebe ich besondere Glücksgefühle, wenn ich das machen kann, was mir am meisten bedeutet. Bei meiner Anreise habe ich aber auch das Thurgauer Paradies entdeckt. Ich wollte es sogar «fötele» und auf Instagram posten, aber wir waren zu knapp dran und meine Schwester Nicole brauste leider dran vorbei.

Wie gut kennen Sie den Thurgau und welchen Bezug haben Sie zu den Leuten?

Den Thurgau bringe ich immer mit den besten Äpfeln der Schweiz in Verbindung. Deshalb trinke ich auch immer den feinen Apfelschorle, wenn ich hier bin. Ich bin aber nicht jemand, der extrem im Kantönligeist denkt. Wenn einer ein herzlicher Mensch ist und strahlt, ist es mir egal, wo er her kommt. Mit Jasmine Ehrensberger, der Tochter vom Alpenland Sepp, wohnt eine ganz liebe Freundin von mir im Thurgau.

Wie würden Sie die Thurgauer mit den Menschen in Ihrer Heimat vergleichen?

Sie sind eigentlich ähnlich wie die Berner: Begeisterungsfähig und sofort dabei, wenn etwas läuft und sie haben es gern, wenn gelacht wird und Freude herrscht. Wir Berner sind gegenüber den Thurgauer nur etwas langsamer und brauchen manchmal etwas länger, bis der Motor läuft.

Welchen Bezug haben Sie zum Jassen?

In der Corona-Zwangspause haben meine Eltern, meine Schwester und ich uns jede Woche zu Jassabenden getroffen, bei denen sehr ehrgeizig zugegangen ist. Schieber, Undenufe, Obenabe, Slalom, das komplette Programm eben.