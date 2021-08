Fräuli & Leuli Mit fetziger Musik gegen den Konzertentzug: Zu Besuch beim zweiten von insgesamt neun Sommerlochkonzert-Abenden im Eisenwerk Frauenfeld Das Reto Burrell Trio hat am Freitagabend das erste Wochenende der Sommerlochkonzertreihe im Frauenfelder Eisenwerk eingeläutet. Die Gäste freuten sich auf einen gemütlichen Abend mit feinem Essen und guter Musik, und hoffentlich ohne Regen.

Gemütlicher und regenfreier Konzertabend im Eisenwerkgarten. Bild: Andreas Taverner

«Ich kenne Reto Burrell persönlich», sagt Alex Good aus Frauenfeld. «Ich war schon einmal im Vorprogramm vor ihm», erklärt der Bandleader am Freitag beim zweiten von insgesamt neun Abenden im Rahmen der Sommerloch-Konzertreihe im Eisenwerk. Good gefällt die sehr ähnliche Musik von Reto Burrell. «Ich hoffe, dass Petrus ein Musikfan des American ist», gibt er seiner Hoffnung auf einen regenfreien Abend Ausdruck. Seine Partnerin Michaela Good erklärt, dass sie ihren Mann regelmässig bei seinen Konzerten begleitet. «So habe ich Reto Burrell und seine Musik kennen gelernt», sagt sie.

Fans des American: Bandleader Alex Good mit seiner Frau Michaela. Bild: Andreas Taverner

Aus reiner Spontanität besucht Kathrin Ritschard aus Zürich mit Freunden die Beiz im Eisenwerk. «Wir sind nur zum Znacht und nicht wegen der Musik gekommen», sagt sie. Einer der Begleiter, Adrian Fritschi aus Stettfurt, sagt: «Zuerst wollten wir ins Restaurant La Terrasse, doch dieses hatte geschlossen. So geniessen wir jetzt in der sehr ruhigen und einer der schönsten Gartenbeizen unser Abendessen».

Spontane Gäste im Eisenwerk-Garten: Adrian Fritschti und Kathrin Ritschard. Bild: Andreas Taverner

Rita Hagen ist auf Konzertentzug, wie sie selbst zugibt, während sie auf das bestellte Essen wartet. «Ich freue mich auf einen schönen, geselligen Abend mit dem Reto Burrell Trio», sagt die passionierte Line-Dance-Tänzerin. «Dazu passt die Musik von Burrell perfekt», sagt sie. Ihre Begleiterin, Kirsten Bösch (beide aus Uesslingen) blickt voraus auf einen wunderbaren Sommerabend ohne Regen, wie sie betont. «Nebst einem feinen Abendessen freue ich mich mit meinen Gspänli auf fetzige Musik von Burrell», erklärt sie ihre Vorstellung von einem schönen Sommerabend.

Freuen sich auf einen schönen Abend mit Essen und Musik: Rita Hagen und Kirsten Bösch. Bild: Andreas Taverner

Dann tritt endlich das Reto Burrell Trio mit seinem Singer-/Songwriter-Rock auf die farbig beleuchtete Bühne. Während Reto Burrell selbst die akustische Gitarre spielt und singt, wird er von Lia Low an der Bassgitarre und Marco Märchy an Drums und Percussion begleitet.

Die gut 100 Anwesenden zeigen sich vom Trio so begeistert, dass sie eine Zugabe erklatschen. Mit «Rising to the bait» endet im Eisenwerk ein musikalischer Freitagabend, den die Besucherinnen und Besucher in jeglicher Hinsicht zu begeistern vermochte. Ganz ohne Regen.