Fotografie «Alles andere als gewöhnlich»: Markus Steffen fotografiert in seinem Studio in Wängi Menschen mit Schlangen Fotograf Markus Steffen bietet in seinem Fotostudio Bimar Fotoshootings mit Schlangen an. Er hat selbst zwei Boa Constrictors sowie acht Königspythons. Die Tiere faszinieren ihn, wie er sagt.

Eines von Markus Steffens Models mit einer Schlange. Bild: Markus Steffen

Eine prächtige Königsphyton oder lieber eine faszinierende Boa Constrictor?: Ein Fotoshooting mit Schlangen ist nicht jedermanns Sache. Doch besonders Frauen lieben spezielle Portraits mit diesen grossartigen Schlangen. Auf dem Weg zum Bimar Fotostudio muss der Kunde erst an einem Terrarium mit sieben jungen Königspythons vorbei.

Weiter führt der Weg zu einem weiteren Terrarium, diesmal sind zwei dösende Boa Constrictors zu sehen. Und schliesslich die Hauptattraktion: Markus Steffens ausgewachsene Königspythons. Dass nicht alle Lebewesen an Steffens Arbeitsplatz gemischte Gefühle auslösen, zeigt sich erst zuletzt, als die kleine Hundedame Flöckli brav vor der Tür zum Fotostudio sitzt. Der Fotograf lädt zum Eintreten ein. Er sagt:

«Ich habe mich schon immer für Schlangen interessiert.»

Sie seien faszinierend. «Es handelt sich immer noch um Wildtiere» Zeus und Hera, so heissen seine beiden Boas, sind zwei Meter lang. Die ausgewachsenen Würgeschlangen stehen für «spezielle Fotoshootings» zur Verfügung, so Steffen. Gleiches gelte für die ausgewachsenen Königspythons, die auf den Namen Isis und Gaia hören.

Die Terrarien sind grosszügig ausgestattet mit Steinen, Ästen, Pflanzen, Wasser und Verstecken. «Hier fühlen sich die Reptilien wohl», sagt Steffen. Die Bewilligung zur Haltung der Schlangen erteilte das Veterinäramt. Für das Fotoshooting mit den Reptilien gibt es einige Vorschriften zu beachten. Die Schlange dürfe etwa nur leicht in die gewünschte Position gerückt werden. Rasche Bewegungen seien unbedingt zu vermeiden. Und ehe man die Schlangen mit den Händen berührt, müssen diese gewaschen und desinfiziert werden.

Die Schlangen sind in Gefangenschaft aufgewachsen und entsprechend an menschliche Kontakte gewöhnt. «Man darf allerdings nicht vergessen, dass es sich immer noch um Wildtiere handelt.» Deshalb fände das Shooting auf eigenes Risiko statt. Seit elf Jahren wohnt Markus Steffen mit seiner Frau Brigitte in Wängi. Vor gut einem Jahr hat er sich mit Bimar selbstständig gemacht. Nebst den aussergewöhnlichen Porträts fotografiert er auch an diversen Veranstaltungen. Seine Arbeit mit Schlangen gefällt ihm jedoch am besten. Er sagt:

«Die Bilder sind mystisch, sexy und alles andere als gewöhnlich.»