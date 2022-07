Forensische Psychiatrie 50 Plätze für psychisch kranke Straftäter: Die Hälfte der Patienten sind Thurgauer In Münsterlingen wurde am 1. Juli die dritte Station der forensischen Psychiatrie eröffnet. Diese verfügt über einen mittleren Sicherheitsstandard. Nicht aufgenommen werden Personen, die eine hohe Rückfallgefahr für schwere Delikttypen bei Entweichung, selbst bei günstiger Prognose im stationären Setting, aufweisen.

Spitaldirektor Ralf Gebhardt (links) und Stationsleiter Oliver Wauer führten durch die neuen Räume. Kurt Peter

«Die Psychiatrische Klinik Münsterlingen hat für den Thurgau in mehrfacher Hinsicht Bedeutung», erklärte Cornelia Komposch im Saal des Gemeinschaftszentrums. Zum Beispiel auch aus juristischer Sicht beim Massnahmenvollzug. «Die Regierung begrüsst den Ausbau der forensischen Psychiatrie, das Angebot deckt das Bedürfnis ab, die Nachfrage steigt», erklärte Komposch. Bauliche und personelle Massnahmen, um die Sicherheit zu gewährleisten, seien beim Ausbau berücksichtigt worden.

Von ursprünglich 15 auf mittlerweile 50 Plätze ausgebaut

Spitaldirektor Ralf Gebhardt erläuterte anschliessend das Zentrum für forensische Psychiatrie Thurgau. Strafminderung oder Straffreiheit aufgrund von «Geisteskrankheit» habe eine uralte Tradition und finde sich bereits im «Codex Hammurabi» 1750 vor Christus. «Im 20. Jahrhundert folgte dann auch die Trennung von Straf- und Massregelvollzug», sagte der Spitaldirektor. 261 forensische Massnahmeplätze hätten vor drei Jahren in der Schweiz zur Verfügung gestanden, der aktuelle Bedarf wird auf etwa 400 Plätze geschätzt. In Münsterlingen gebe es eine erste eigenständige forensische Station mit 15 Plätzen im Haus C seit 1998. «2016 wurde der Bereich Forensik gebildet und es erfolgte eine Erweiterung auf zwei Stationen mit 30 Plätzen im Haus C.» Die Erweiterung nach der Sanierung des Hauses J nebst Verbindungsbau auf 50 Plätze sei am 1. Juli in Betrieb gegangen.

Die Hälfte aus dem Kanton Thurgau

«Die forensische Psychiatrie in Münsterlingen verfügt über einen mittleren Sicherheitsstandard, was Ausschlusskriterien für die Aufnahme bedingt», erklärte Ralf Gebhardt. Nicht aufgenommen würden Personen, die eine hohe Rückfallgefahr für schwere Delikttypen bei Entweichung, selbst bei günstiger Prognose im stationären Setting, aufwiesen. Auch nicht aufgenommen würden Personen, die für die Mitarbeitenden eine relevante Gefährdung bedeuteten. «Ausschlusskriterium ist auch eine unzureichende Sprachkenntnis für die notwendigen rückfallsenkenden Interventionen.»

Die forensische Psychiatrie Münsterlingen kenne zehn Lockerungsstufen, die von «kein Ausgang» bis zu Übernachtungsbeurlaubung von maximal 48 Stunden reichten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Station liege bei drei bis vier Jahren. Rund die Hälfte der forensischen Patienten hätten den Wohnsitz im Thurgau. «Von den Umbaukosten in Höhe von zehn Millionen Franken übernimmt das Bundesamt für Justiz einen Drittel», so Gebhardt.

Anspruchsvolle Aufgabe für Bau und Betrieb

Ueli Vetter, Projektleiter der Thurmed Immobilien AG, sprach von einer sehr anspruchsvollen Aufgabe, den Bau unter Betrieb zu realisieren. Unter denkmalpflegerischen Aspekten sei der Zwischenbau entstanden, und eine besondere Herausforderung sei es gewesen, eine möglichst wohnliche Umgebung für Patienten zu schaffen und immer die Sicherheitsvorgaben umzusetzen. Christian Benz, leitender Arzt, Bereichsleiter Forensik, erklärte:

«Die neue Station verschafft uns auch neue Möglichkeiten, sich von anderen forensischen Psychiatrien abzusetzen.»

So sei über die gesamte Vollzugsdauer nur ein Therapeut für den Patienten zuständig. Zudem sei ein Lehrer in einem 80-Prozent- Pensum angestellt worden, um Deutschkenntnisse und andere Kompetenzen zu verbessern.