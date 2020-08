Flugstunden im Wohnzimmer: Zu Besuch bei der Fledermausretterin in Bischofszell

Eine Nacht mit Fledermausschützern

Mit Vorträgen, Exkursionen und Beratung rund um das Thema Fledermaus will der Verein Fledermausschutz Thurgau auf die Thematik der schwindenden Fledermauspopulation in der Schweiz aufmerksam machen. Eine erste Exkursion findet unter dem Namen Bat-Night am 21. August 2020 statt. Treffpunkt ist um 20.15 Uhr beim Tanklager an der Fabrikstrasse in Bischofszell. (ebi)

Mehr Informationen unter fledermausschutz-tg.ch