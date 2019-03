Flug der Frauenfelder Bildschule soll noch höher gehen

Das neue Programm startet am 13. März. Insgesamt werden heuer fünf Kurse durchgeführt. Für die Beteiligung am Frauenfelder Stadtfest vom 14. bis 16. Juni, mit einer Installation von Flugtieren werden Mithelfer gesucht. Am 28. September präsentiert sich der Verein am Frauenfelder Kulturtag. Für Ende Jahr ist wieder eine Werkschau geplant. (clu) www.bildschule-frauenfeld.ch