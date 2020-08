Flucht vor dem Pendlerstress: Der Aadorfer Coworking-Space stösst auf Interesse Zu zwei Tagen der offenen Tür lud der Verein WorkLounge Aadorf ein. Gelegenheit, das flexible gemeinschaftliche Dorfbüro an der Morgentalstrasse 24 kennen zu lernen.

Präsident Roly von Bülow sieht gute Perspektiven für das Aadorfer Dorfbüro. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

In die leeren Räume, wo sich einst eine Autogarage und dann ein Fitnessstudio befanden, ist neues Leben eingekehrt. Neben einem bestehenden Bike-Shop hat eben die Bäckerei-Confiserie Nafzger die Türen geöffnet. Und kaum eine Woche später macht auf der nördlichen Rückseite ein Coworking-Space auf sich aufmerksam. Nicht im historischen Bahnhofgebäude, wie einst kolportiert worden war, sondern beim Coop-Parkplatz.

Was landauf, landab in Gemeinden ähnlicher Grössenordnung zum Thema geworden ist, wurde nun in Aadorf verwirklicht: Ein Begegnungsort zum Austausch, der ein flexibles Arbeitsumfeld bietet, wo sich Menschen vernetzen und kreativ zusammenarbeiten können.

Und dies mit gutem Grund: Dass unsere Arbeitsverhältnisse einem wirtschaftlichen Strukturwandel unterliegen, zeigt sich in der Coronazeit überdeutlich. Die fortschreitende Digitalisierung erfordert eine vermehrte Flexibilität. «Homeoffice» ist geradezu zu einem Schlagwort geworden.

Allerdings mit Schattenseiten, denn nicht alle Dienstleistungen können trotz Videokonferenzen für den Arbeitgeber unkompliziert zu Hause erledigt werden. Es fehlen oft der Platz, die Ruhe oder die Infrastruktur. «Coworking» heisst das Zauberwort. Will heissen: gemeinschaftliches Arbeiten, Benutzung einer professionellen Infrastruktur.

Für die meisten Besucher – und diese waren an den beiden Tagen recht zahlreich – mag es der erste Kontakt mit dem bisher unbekannten Arbeitsort gewesen sein. Auf einer ebenerdig zugänglichen Fläche von rund 150 Quadratmetern befinden sich vier lichtdurchflutete Räumlichkeiten mit acht bis 12 Arbeitsplätzen. Dort lernte man das Team der Worklounge kennen. Gefragte Auskunftsperson war Präsident Roly von Bülow: «Wir haben den Begegnungsort geschaffen für alle Leute aus Aadorf und der Region, seien es etwa Gewerbetreibende, Selbstständige, Kulturschaffende, Vereinsvertreter oder Studierende.»

Zu den ersten Besuchern gehörte Projektleiter Christian Wyder: «Ich arbeite zu 80-Prozent im Homeoffice. Anstatt jeden Tag allein zu Hause zu arbeiten, bin ich nun hier während zwei Stunden recht produktiv gewesen. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, ab und zu hierher zu kommen», sagte der Aadorfer.