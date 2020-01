Flexible Arbeitszeitmodelle und freiwillige Familienzulage beim Kanton Thurgau – trotzdem sehen SP-Kantonsrätinnen Handlungsbedarf

250 Frauen übergeben der Thurgauer Regierung eine Kiste voller Forderungen

Die Teilnehmerinnen am Frauenstreik versammelten sich am Freitagmittag in Frauenfeld und unterstützten so die Anliegen, die Regierungspräsident Jakob Stark entgegennahm. Für die Worte der Frauen gab es viel Applaus, während Stark auch Buh-Rufe erntete.