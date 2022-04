Flawil Raubüberfall auf Goldschmiede: Täter fliehen mit Schmuck im Wert von Zehntausenden Franken – Kantonspolizei sucht Zeugen Am Donnerstagvormittag haben zwei Männer ein Schmuckgeschäft in Flawil ausgeraubt. Sie bedrohten den Ladenbesitzer mit einer Schusswaffe und verschwanden.

Die Polizei wurde von einer Passantin alarmiert, kam aber zu spät, um die Täter zu stellen. Symbolbild: Keystone

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagvormittag, um 9.35 Uhr, einen Raubüberfall auf eine Goldschmiede in Flawil verübt. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen habe zunächst nur einer der Täter das Verkaufsgeschäft an der Kronenstrasse betreten. Er habe sich auf Englisch mit Akzent nach Ringen und Ketten für seine Frau erkundigt. «Kurz darauf bedrohte er den Ladenbesitzer mit einer Schusswaffe», heisst es in der Mitteilung weiter. Inzwischen hatte auch sein Komplize das Geschäft betreten. Eine Frau konnte den Überfall beobachten und alarmierte die Polizei.

Die beiden Männer stahlen Schmuck im Wert von mehreren zehntausausend Franken aus diversen Behältnissen. Der Ladenbesitzer blieb unverletzt, die Täter flüchteten zu Fuss in Richtung Bahnhof. Aber nicht etwa, um mit dem öffentlichen Verkehr zu entkommen: Laut einer Auskunftsperson sollen sie in ein weisses Auto eingestiegen und in Richtung Obergasse gefahren sein.

Zu den Tätern

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen gelang den Tätern die Flucht, weshalb nun Zeugen gesucht werden.

Einer der Täter wird als zirka 1,65 Meter gross beschrieben, trug ein schwarzes Baseball-Cap und war mit einer grau-blauen Jacke gekleidet. Der zweite Täter ist rund 2 Meter gross, schlank, trug schwarze Kleidung und eine graue Baskenmütze. Beide sprachen Englisch mit Akzent und hatten eine Tasche in der Hand.

Personen, die den Hergang beobachten konnten oder Aussagen zu den Tätern, dem mutmasslichen Fluchtauto sowie der Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, unter 058 229 49 49, zu melden. (kapo/mlb)