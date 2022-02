Fischingen Mehrerer Anläufe waren erforderlich: Die politische Gemeinde Fischingen feiert ihr 50-jähriges Bestehen Am 1. Januar 1972 wurde die heutige politische Gemeinde Fischingen aus der Taufe gehoben. Vom Zusammenschluss der fünf Ortsgemeinden Au, Dussnang, Fischingen, Oberwangen und Tannegg waren zuvor längst nicht alle begeistert.

Alt Ständerat Hermann Bürgi und Gemeindepräsident René Bosshart blicken auf 50 Jahre politische Gemeinde Fischingen zurück. Bild: Christoph Heer

Zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens stellt die politische Gemeinde Fischingen über das ganze Jahr verteilt eine ganze Reihe an Jubiläumsanlässen auf die Reihe. Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Fischingen heuer feiern kann? Die Mehrheit der damaligen fünf Ortsgemeinden war ursprünglich nämlich gegen eine Vereinigung und die daraus resultierende Gründung der anfänglichen Einheitsgemeinde und heutigen politischen Gemeinde Fischingen. Der Dussnanger alt Ständerat Hermann Bürgi, einst Mitglied der Schulvorsteherschaft Dussnang, blickt zurück.

Bis zum Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung im Jahr 1990 und der damit verbundenen Bildung von politischen Gemeinden war die Struktur der Thurgauer Gemeinden durch den sogenannten Dualismus geprägt.

«Seit der Zeit der von Napoleon der Schweiz diktierten Mediationsverfassung 1803 bestanden im Thurgau neben den Munizipalgemeinden die einfachen Gemeinden. Später dann, im Jahr 1944, wurde im Gesetz über die Organisation der Gemeinden und das Bürgerrecht festgehalten, dass die Ortsgemeinde die Grundlage für die politische Gebietseinteilung des Kantons bildet und dass die Munizipalgemeinden das Gebiet je einer, oder mehrerer Ortsgemeinden umfassen», erklärt Hermann Bürgi die Vorgeschichte. So bestand also die Munizipalgemeinde Fischingen aus den Ortsgemeinden Au, Dussnang, Fischingen, Oberwangen und Tannegg.

Erste Bestrebungen für eine Gemeindereorganisation

1965 wurde ein Initiativkomitee gegründet mit dem Ziel eines Zusammenschlusses der Ortsgemeinden Dussnang, Oberwangen und Tannegg. Im Weiteren wurde auch die Bildung einer Einheitsgemeinde unter Miteinbezug von Au und Fischingen geprüft. 1966 erfolgte eine Aussprache mit allen Ortsgemeinden, schnell wurde klar, dass Au kein wirkliches Interesse an einer Vereinigung hat. «Auch die Oberwanger standen dem Projekt mehrheitlich ablehnend gegenüber, und die Tannegger hatten Mühe, klare Vorteile eines Zusammenschlusses zu erkennen. So folgte die Einstellung der Aktivitäten», erinnert sich Bürgi.

1969 wurde dann ein neues Initiativkomitee – wiederum mit dem Ziel der Vereinigung von Dussnang, Oberwangen und Tannegg, gegründet. Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren und die Gemeindeabstimmungen bevorstanden, ergab sich eine neue Ausgangslage. Die Gemeinden Fischingen und Au, in denen in der Zwischenzeit die Bürger durch die Ortskommissionen richtiggehend aufgeklärt wurden, waren nun der Meinung, wenn eine Vereinigung, dann nur mit allen fünf Ortsgemeinden zu einer Einheitsgemeinde.

«Ein Alleingang von Dussnang, Oberwangen und Tannegg hätte wohl das ausgewogene Verhältnis innerhalb der Munizipalgemeinde Fischingen erheblich gestört», ist sich Hermann Bürgi sicher.

Motto «Einigkeit macht stark»

Nach weiteren speditiven Verhandlungen und Abklärungen, die unter dem Motto «Einigkeit macht stark» standen, genehmigte die Mehrheit der Bürger in allen fünf Ortsgemeinden am 16. September 1970 den Zusammenschluss, und am 6. November 1970 stimmte auch die Munizipalgemeinde zu.

Am 14. Juni 1971 verabschiedete der Regierungsrat die Botschaft betreffend die Bildung einer Einheitsgemeinde Fischingen an den Grossen Rat und dieser genehmigte den Zusammenschluss am 24. September 1971. Und so funktioniert die Gemeinde Fischingen seit 1. Januar 1972 als Einheitsgemeinde, heute Politische Gemeinde.

50 Jahre «Einigkeit macht stark» – und das muss gebührend gefeiert werden. Der heutige Gemeindepräsident René Bosshart freut sich auf die kommenden Festivitäten.

«Wir hoffen, dass möglichst viel stattfinden kann. Wir sind aber auch auf genügend Schnee angewiesen, nur so kann unser Jubiläumsskirennen stattfinden.»

Fischingen bleibt Fischingen, verändert sich jedoch in seinem Auftritt. So hat man sich im südlichsten Thurgau jüngst ein neues Gemeindelogo und ein neues Tourismuslogo verpasst – mit dem Ziel, Fischingen als modernes Naherholungsgebiet, als sympathische Wohngemeinde und als sicheren Arbeitsort zu präsentieren.