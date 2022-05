Fischingen Kultur ist auch am Donnerstag gefragt: Das Stradivari Quartett füllt die Klosterbibliothek In der Reihe der Ostschweizer Klangwellen-Konzerte spielte am Donnerstagabend das Stradivari Quartett in der Fischinger Klosterbibliothek.

Drei des Stradivari Quartetts, Lisa Schatzmann, Benjamin Engeli und Maja Weber, spielen in der Fischinger Klosterbibliothek. Bild: Christoph Heer

Zuerst ein Klaviertrio, dann ein Klavierquartett. Will heissen, den ersten Teil des einstündigen, musikalischen Höhenfluges bestreiten am Donnerstagabend in der Klosterbibliothek Lisa Schatzmann (Violine), Maja Weber (Violoncello) und Benjamin Engeli (Klavier), ehe zum zweiten Teil Lech Antonio Uszynski (Viola) dazu kommt. Das Stradivari Quartett spielt Kammermusik von Johannes Brahms in absolut hochstehender Ausdrucksweise.

Aber warum ein solch hochstehendes Klosterkonzert an einem Donnerstagabend? Cornelia Scheiwiller, Leiterin Marketing und Kultur, erklärt, dass die Ostschweizer Klangwellen-Konzerte immer an einem Donnerstag stattfinden. «Ganz ehrlich, wir hätten es schon bevorzugt, dieses Konzert, wie sonst auch, am Wochenende zu veranstalten. Das Ensemble wollte jedoch am Donnerstag festhalten», erklärt Scheiwiller.

Nun, so sei es. Nichtsdestotrotz füllt sich die altehrwürdige Bibliothek mit über 100 Besuchern. Besucher, die den Weg – anhand der Autoschilder – aus den Kantonen Aargau, St.Gallen, Zürich oder Schaffhausen nach Fischingen gefunden haben. Eine Stunde lang träumen bei leisen Klängen, aber auch mitfiebern bei rasanter Tonabfolge, die 60 Minuten sind äusserst schnell rum, für viele Zuhörer wohl zu schnell.

Das Brahms-Klangwellen-Programm, initiiert von Maja Weber und den weiteren Mitgliedern des Stradivari Quartetts, wird in fünf Regionen der Schweiz aufgeführt. Über Zürich, Basel, Vitznau oder Thun gelangt dieses Stradivarifest bis in den südlichsten Zipfel des Kantons Thurgau, ehe es weiterzieht nach Luzern, Bern und Andermatt. Dem Kloster Fischingen gebührt dementsprechend Respekt, immer wieder für solche musikalischen «Highlights» zu sorgen und bald geht es weiter, mit den ebenso bekannten wie beliebten Klosterkonzerten an den Wochenenden.