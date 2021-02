Fischingen Investition in die Sicherheit: Feuerwehr kann ihr neues Tanklöschfahrzeug in Empfang nehmen Mehr als eine halbe Million Franken hat die Gemeinde Fischingen für ein neues Tanklöschfahrzeug ausgegeben. Nun konnte sie es mit der Feuerwehr feierlich entgegennehmen.

Bei der Schlüsselübergabe vor dem Fischinger Feuerwehrdepot: Gemeinderat Elmar Stillhart, Feuerwehrkommandant Arnold Dönni, Gemeindepräsident René Bosshart, Andreas Hörnlimann von der Tony Brändle AG und Daniel Meuri, Präsident der Beschaffungskommission. Bild: Reto Martin

Das bisherige Fischinger Tanklöschfahrzeug (TLF) ist in die Jahre gekommen. Erste Altersbeschwerden machten sich bemerkbar. So erhöhten sich laufend die Servicekosten. Die Feuerwehrtechnik wie auch die Pumpe hätten demnächst revidiert werden müssen.

«Die Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau empfiehlt zudem, Fahrzeuge wie das TLF alle 20 bis maximal 25 Jahre zu ersetzen. Diesem Rat sind wir nun nachgekommen», sagt Elmar Stillhart. Der Gemeinderat, Ressorts Sicherheit, Verkehr, Feuerwehr und Zivilschutz, freut sich am Freitagabend über den Erhalt des neuen, 18 Tonnen schweren und 410 PS starken Fahrzeuges.

Arnold Dönni

Kommandant der Feuerwehr Fischingen Bild: Reto Martin

Die Gemeinde Fischingen ist nicht nur die am südlichsten gelegene im Kanton, sie gehört auch zu den hügeligsten. Eine Herausforderung also für die Feuerwehr, da viele Liegenschaften weit abgelegen sind. «Unseren 80 Feuerwehrleuten ist diese Begebenheit bewusst. Zahlreiche Höfe können nur schwer angefahren werden, und bis wir genug Wasser dahin transportieren können, dürfte es oftmals auch zu spät sein», sagt Feuerwehrkommandant Arnold Dönni. Umso wichtiger sei es, dass im neuen TLF 3300 Liter mitgeführt werden können. «Das bringt entscheidende Vorteile.»

Zudem betont Dönni, dass die siebenköpfige Beschaffungskommission tolle Arbeit geleistet hat. «Neu wird uns auch ermöglicht, dass sieben Personen in der Kabine des neuen TLF mitfahren können, die anderen werden weiterhin mit ihren Privatautos zu den Brandorten einrücken, da wir keinen Mannschaftstransporter haben», erklärt Dönni.

Brändle macht das Rennen

An der Fahrzeugübergabe nehmen nebst Gemeindepräsident René Bosshart auch Daniel Meuri von der Beschaffungskommission und Andreas Hörnlimann von der Wängemer Tony Brändle AG teil. Letzterer sprach seinen Dank aus: «Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dieses TLF nach Fischingen liefern durften. Da es ein öffentliches Ausschreiben gegeben hatte, sind wir umso stolzer, dass die Zuständigen uns den Zuschlag gegeben haben.» So habe man innerhalb eines Jahres ein «für Fischingen perfekt ausgerichtetes TLF» erschaffen.

«Wir hoffen insgeheim, dass es möglichst weniger Einsätze bedarf.»

Hörnlimann wird an zwei Tagen die Fahrer und Maschinisten mit dem neuen Fahrzeug vertraut machen. «Es ist wichtig, dass die Feuerwehrleute genau instruiert werden, nur so ist eine vollkommene Ausschöpfung der Ressourcen des TLF machbar», sagt Hörnlimann. Für das neue TLF sprach der Fischinger Souverän einen Kredit in der Höhe von 539'000 Franken, für Gemeindepräsident Bosshart ist es wichtig, dass die Feuerwehr Rückhalt in der Bevölkerung geniesst.