In der ganzen Schweiz wurden am Samstag gute Taten vollbracht. Lebensmittelspenden, Blutspendeaktionen, Bauernhofeinsätze, den Ideen waren keine Grenzen gesetzt. In der Gemeinde Fischingen war das nicht anders. Mitglieder des Turnvereins sanierten die Finnenbahn, eine vierköpfige Männergruppe ersetzte morsche Sitzbänke.