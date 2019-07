Finma: Bundesrat bestätigt den Neunforner Gemeindepräsidenten Benjamin Gentsch als Verwaltungsrat Benjamin Gentsch bleibt bis 2023 Verwaltungsratsmitglied der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Mathias Frei

Benjamin Gentsch an einer Neunforner Gemeindeversammlung. (Bild: Mathias Frei)

Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen für die neue Amtsperiode 2020 bis 2023 hat der Bundesrat kürzlich an seiner Sitzung vom 3. Juli sieben bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats der Finanzmarktaufsicht (FINMA) wiedergewählt. Zu ihnen gehört auch der Neunforner Gemeindepräsident Benjamin Gentsch. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Ursula Cassani Bossy, Strafrechtsprofessorin an der Universität Genf, und Andreas Schlatter, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung UBS Schweiz. Dies teilt das Eidgenössische Finanzdepartement mit.

Der 58-jährige Gentsch, der seit 1996 politisch Neunforn vorsteht, hat seinerseits per 1.Juli das Finma-Mandat übernommen. Im Sommer 2018 kam er auf den Radar des Finma-Wahlausschusses für den fehlenden Versicherungsspezialisten im Verwaltungsrat. Der Bundesrat wählte den Neunforner Anfang 2019. Gentsch ist seit über 30 Jahren imVersicherungswesen tätig. Das letzte Jahrzehnt war er CEO von Scor Schweiz, dem zweitgrössten Rückversicherer der Schweiz. Die französische Firma ist weltweit die Nummer4 in diesem Geschäft. Gentsch’ Nachfolge bei Scor wurde schon vor anderthalb Jahren aufgegleist.