Rechnungsversammlung Stadtgemeinde Diessenhofen ist mit dem Beitritt zum Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein und trotz Minus in der Rechnung auf Kurs An der Diessenhofer Rechnungsgemeinde von Freitagabend ging es um den Abschluss 2021 und den Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein. Alle Geschäfte wurden von den 138 anwesenden Stimmberechtigten genehmigt.

Stadtpräsident Markus Birk verabschiedet die zurücktretende Stadträtin Maja Bodenmann. Bild: Thomas Brack

Nebst der Rechnung 2021 und einer Einbürgerung standen der Beitritt zum Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR) und Informationen zu zukunftsweisenden Projekten auf der Traktandenliste. 138 Stimmberechtigte hatten dafür am Freitagabend den Weg zur Gemeindeversammlung in die Rhyhalle Diessenhofen

Die Rechnung 2021 der Stadtgemeinde und ihrer Werke schliesst bei einem Umsatz von 16,48 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von gut 214'000 Franken ab. Dieser Verlust soll mit dem Eigenkapital ausgeglichen werden. Zentrale Investitionen im Jahr 2021 waren die Sanierung der Höhenstrasse, die Renovation des oberen Amtshauses, die Ortsplanung sowie die Sanierung von drei Trafostationen für rund 1,3 Franken. Die Rechnung wurde vom Souverän einstimmig genehmigt.

Neuer Verein hat seinen Sitz in der Villa Rosenheim

Sitz des Vereins Soziale Dienste: Untersee & Rhein: die Villa Rosenheim an der Schlattingerstrasse 6. Bild: Thomas Brack

Im Weiteren erläuterte Stadtpräsident Markus Birk die Entstehung des Vereins Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR). Der Verein fungiert als Trägerschaft der Verwaltungseinheiten für die Berufsbeistandschaft, die Sozialen Dienste und das Case-Management. Er nahm am 1. Januar 2022 seine operative Tätigkeit auf und hat seinen Sitz in der historischen Villa Rosenheim an der Schlattingerstrasse 6. Der Verein biete verschiedene Vorteile, sagte Birk. Zum einen könnten höhere Fachkompetenzen angeboten werden. Professionelle Beratung unterstütze die Klienten effizienter und beeinflusst die Fallkosten positiv. Und die Verwaltungskosten für die Fallführung würden nach einem miteinander definierten Schlüssel von allen Gemeinden gemeinsam getragen. Die Fallkosten übernimmt nach wie vor die jeweilige Wohnsitzgemeinde.

Die Rhybadi soll umgestaltet werden. Bild: Thomas Brack

Der Stadtpräsident orientierte die Versammlung zudem über die Ortsplanung, die ukrainischen Flüchtlinge in Diessenhofen, das Projekt Neugestaltung Rhybadi Rodenbrunnen, die Sanierung der ARA sowie die thermische Rheinwassernutzung und die Schiffsanlegestelle mit behindertengerechtem Einstieg. Der portugiesische Staatsangehörige José Carlos Pereira Laranjeira wurde eingebürgert. Und es fand die Verabschiedung von Stadträtin Maja Bodenmann statt.