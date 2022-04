Finanzen Trotz Corona-Unsicherheiten: Die Gemeinde Eschlikon verbucht Gewinn und blickt in die Zukunft Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Eschlikon schliesst mit einem Gewinn ab. Der Gemeinderat ist zufrieden und gibt grünes Licht für die Zukunft.

Schulpräsident Linus Köppel, Gemeindepräsident Bernhard Braun und Gemeinderat Alexander Kredt freuen sich über ihre Rechnungsabschlüsse. Bild: Francesca Stemer

Gemeinderat Alexander Kredt ist zufrieden. Die Eschliker Jahresrechnung 2021 fiel besser aus als erwartet. Denn teilweise war es schwierig abzuschätzen, welchen Einfluss die Pandemie noch haben werde. Somit schloss die Gemeinde mit einem Gewinn von 853'535 Franken ab.

Zu dem Ergebnis, über das die Gemeindeversammlung am 19. Mai befinden wird, beigetragen hat unter anderem der Fakt, dass die Gemeinde eine Liegenschaft in Wallenwil erben durfte. Ein weiterer Grund sind die Steuereinnahmen. Dabei konnten 400'000 Franken mehr als budgetiert verbucht werden. Generell, so merkt Kredt an, ist die Verschuldung pro Kopf mit 687 Franken gering. Weiter sei die Steuerlage der Gemeinde positiv und eine Steuerfussreduktion könne ins Auge gefasst werden.

Jedoch, Kredt ergänzt, das Budget der Erfolgsrechnung wurde wegen der 16 Leitungsbrüche stärker belastet. Er erklärt: «Es ist nicht so, dass das Eschlikoner Leitungssystem veraltet wäre. Es sind Arbeiten, die aufgrund von Temperaturschwankungen anfallen können.» Doch alles in allem ist Kredt zuversichtlich:

«Für die zukünftigen Investitionen können wir grünes Licht geben.»

Wachstum in der Gemeinde

Und die Gemeinde hat einiges geplant. Sei es das das Projekt Ortsdurchfahrt Eschlikon, bei welchem unter anderem eine Temporeduktion zur Diskussion stehen wird. Oder die Erschliessung des Regi-Areals, wo 60 Wohnungen in Planung sind und auch Ladenflächen für einen Detaillisten zur Verfügung stehen. Gemeindepräsident Bernhard Braun sagt: «Ich bin mir sicher, dass das ein gutes Projekt werden wird.»

Weiter war die Bauverwaltung der Gemeinde im vergangenen Jahr von 102 Baugesuchen geprägt. Braun sagt:

«Durch die Pandemie wollten viele ihre Bauvorhaben konkretisieren.»

Einen Anstieg konnte die Gemeinde jedoch auch bei den Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern vermerken. So stieg die Einwohneranzahl per Ende Dezember auf 4729, was 165 Personen mehr als im Vorjahr sind. Dies sei gemäss Braun nicht zuletzt den Verkehrsverbindungen und Angeboten an Schulen zu verdanken.