Finanzen «Schmerzlich, aber unaufschiebbar»: Frauenfelder Gemeinderat genehmigt die Erhöhung der Pensionspreise im Alterszentrum Park Die Pensionspreise im Haus Ergaten-Talbach des städtischen Alterszentrums Park steigen auf das kommende Jahr um fünf Franken pro Tag. Ziel ist es, so wieder moderat Reserven bilden zu können. Zudem hat der Gemeinderat am Mittwochabend auch Ja gesagt zum neuen Super-Reglement für das Alterszentrum.

Der Haupteingang des Alterszentrums Park. Bild: Andrea Stalder

Viel Verständnis: Das haben die Fraktionen des Frauenfelder Gemeinderats am Mittwochabend für die finanzielle Situation des Alterszentrums Park (AZP). Die Ausgaben steigen, die Einnahmen schwinden. Pandemiebedingt rechnet das AZP für 2021 mit einem Minus von einer Million Franken. Denn die Auslastung liegt unter Budget. Zugleich stehen grössere Investitionen an. Dafür braucht es Mittel in der Spezialfinanzierung. Um mittelfristig wieder Reserven bilden zu können, hat der Gemeinderat nun eine Erhöhung der Pensionspreise im Haus Ergaten-Talbach um fünf Franken pro Tag und Zimmer genehmigt.

Christa Zahnd, SVP. Bild: PD

Das sagt Christa Zahnd namens der Geschäftsprüfungskommission Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen. Die Erhöhung sei einleuchtend, stellt auch Renate Luginbühl (EVP) fest.

Ursula Duewell, FDP. Bild: PD

Auf der Ausgabenseite gebe es keinen Spielraum, sagt Alfred Bloch (SP). Wichtig sei, dass Bewohnende durch die Erhöhung nicht in finanzielle Schieflage gerieten. «Für die Bewohnerinnen und Bewohner schmerzlich, aber für den Betrieb unaufschiebbar»: So lautet das Fazit von René Gubler (SVP) zur Erhöhung. Ursula Duewell (FDP) ist erleichtert, dass die Taxen auch nach der Erhöhung «im Rahmen» liegen. Und Priska Brenner-Braun sagt, der Aufbau einer ausreichenden Reserve sei unausweichlich.

Aus vielen Rechtstexten ein Super-Reglement

Beda Stähelin, Die Mitte. Bild: PD

Auch eine weitere Botschaft hat das AZP betroffen, und sie kommt einstimmig durch. So will der Stadtrat mit einem neuen Super-Reglement die Rechtsstellung und Aufgaben des AZP definieren. Ursula Duewell sagt, nach 38 Jahren habe das AZP ein eigenes Reglement verdient. Beda Stähelin (Die Mitte) spricht vom grossen Strauss an Rechtsnormen, die bislang Grundlage bildeten für das AZP.

Pascal Frey, SP. Bild: PD

Für Christian Mader (EDU) ist wichtig, dass die Tarifhoheit weiterhin beim Gemeinderat bleibt. Während Priska Brenner-Braun von einer sorgfältig ausgearbeiteten Vorlage spricht, bringt Pascal Frey (SP) den Antrag erfolgreich durch, dass nebst den Ehegatten von Frauenfelderinnen und Frauenfeldern auch Partnerinnen und Partner in einer eingetragenen Partnerschaft und in sonstigen Lebensgemeinschaften den Einheimischentarif erhalten.