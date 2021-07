Finanzen Mitten in der Krise: Thurgauer Parlament liebäugelt mit einer Steuersenkung Der Thurgauer Grosse Rat verwirft eine Idee, dass aufgrund der Coronakrise alle Haushalte mit einem Gutschein beschenkt werden. Dennoch wird die Hälfte des 100-Millionen-Rekordgewinns zur Abfederung der Auswirkungen der Pandemie benötigt.

Sitzung des Thurgauer Kantonsrats in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Bild: Andrea Stalder

Die Thurgauer Staatskasse ist prall gefüllt. Im Jahr der grössten Gesundheitskrisen seit langer Zeit – mit einschneidenden Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft und die Wirtschaft – schreibt der Kanton Thurgau in seiner Staatsrechnung 2020 ein Rekordergebnis. Vor allem die deutlich grössere Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank und über den Erwartung liegende Steuereinnahmen trugen dazu bei. Mit dieser komfortablen Finanzsituation fällt es dem Regierungsrat am Mittwoch leicht, dem Kantonsparlament den Geschäftsbericht 2020 zur Diskussion zu unterbreiten.



«Schlicht überwältigend», bezeichnete Kristiane Vietze (FDP, Frauenfeld) den Rekordgewinn von 98,8 Millionen Franken. Alle Parteien stimmten in dieses Loblied ein. Und von rechts kam sogleich der Tenor für tiefere Steuern. «Der Staatssteuerfuss muss jetzt um mindestens sieben auf 110 Prozent gesenkt werden», forderte Vico Zahnd (SVP, Weingarten) im Namen der SVP-Fraktion. Auch Daniel Frischknecht (EDU, Romanshorn) machte klar, dass seine Partei nun eine Senkung des Steuerfusses als angezeigt betrachte. Kristiane Vietze sagte es im Namen der Freisinnigen so:

FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze.

Bild: Donato Caspari

«Wir wollen eine markante Senkung des Steuerfusses.»



Finanzdirektor Urs Martin hat diese Wünsche gehört, verteilte am Mittwoch aber keine Geschenke. Denn der Voranschlag 2022 und damit der Steuerfuss wird erst an der Budgetdebatte in der Vorweihnachtszeit diskutiert. Martin stellte aber bereits gestern klar: Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Krise dürften noch kommen. Davor warnte auch CVP/EVP-Fraktionschef Gallus Müller aus Guntershausen bei Aadorf. «Die Steuereinnahmen sind immer ein Jahr verzögert.»



Nicht mehr Geld für Biodiversität

Nun galt es, zu entscheiden, was mit dem Gewinn von fast hundert Millionen Franken gemacht werden soll. Das Parlament folgte dabei den Anträgen der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK). So werden 50 Millionen Franken Rückstellungen für die Coronakrise und Härtefallgelder getätigt. 16 Millionen Franken werden als Bilanzüberschuss verbucht, 10 Millionen gehen in die Schwankungsreserven des nationalen Finanzausgleichs und der Rest fliesst in Fonds für Biodiversität, Energie und Wald.



Zwei Anträge aus dem Parlament fanden keine Mehrheit. Simon Wolfer (CVP, Weinfelden) beantragte, die Einlagen in den neuen Fonds für Biodiversität von 12 Millionen auf 18 Millionen zu erhöhen. Dieser Fonds hat seinen Ursprung in der angenommenen Volksinitiative «Biodiversität Thurgau». Zur Förderung der Artenvielfalt sollen künftig dem Kanton zusätzliche Mittel von 3 bis 5 Millionen Franken zur Verfügung stehen.



Für Wolfer war klar: Die aktuell ausgezeichnete Finanzlage wäre ein guter Moment, um den Biodiversitäts-Fonds zu äufnen. Diese Meinung teilten viele, aber nicht alle. Vor allem die SVP wehrte sich dagegen. Das Parlament lehnte den Antrag mit 57 Nein- zu 52 Ja-Stimmen ab.

Ein Gutschein als Affront

Viel deutlicher scheiterte eine Idee des grünen Kantonsrats Peter Dransfeld aus Ermatingen. Er wollte ursprünglich 5 Millionen Franken aus dem Rekordgewinn des Kantons jedem Thurgauer Einwohner in Form von Restaurantgutscheinen ausbezahlen lassen. Das wären 25 Franken pro Kopf gewesen. Weil im Vorfeld der Parlamentssitzung verschiedene Bedenken aus den Fraktionen kamen, änderte Dransfeld seinen Antrag ab.

Aus jedem Thurgauer Einwohner wurde jeder Thurgauer Haushalt. So liesse sich die Gesamtausgabe unter 3 Millionen Franken halten, der maximal definierten Finanzkompetenz des Grossen Rates. Ausserdem änderte Dransfeld kurz vor Einreichen seines Antrags den Gültigkeitsbereich der Gutscheine von «Gastrobetrieben» in «Gewerbe- und Kulturbetriebe» ab.

Kantonsrat Peter Dransfeld (Grüne). Bild: Andrea Stalder

Dennoch fand das Anliegen ausserhalb der Grünen kaum Unterstützung. Ohne diesen konkreten Antrag besprochen zu haben, vertrat die GFK durch Sprecher Dominik Diezi (CVP, Arbon) die Meinung, dass man dieses Geld besser zielgerichtet einsetzen würde, als es «mit der Giesskanne in relativ kleinen Beträgen über den Kanton zu verstreuen».



CVP/EVP-Sprecher Gallus Müller fand es «nett gemeint, aber bürokratischer Unsinn». Gottfried Möckli (SVP, Basadingen) bezeichnete einen 25-Franken-Gutschein als Affront all jenen gegenüber, die aufgrund der Coronakrise um ihre Existenz kämpften.



Bei solchen Gutscheinen wäre auch wieder die Frage der Versteuerung aufgekommen, die in der ersten Welle bereits bei den Corona-Gutscheinen der Kantonalbank oder einer Aktion der Stadt Weinfelden aufkam. «Gutscheine müssen gemäss Bundesrecht versteuert werden», stellte Regierungsrat Martin klar. Ausser sie kämen im Stile einer anonymen Werbesendung in die Briefkästen. Eine Aktion, die sich der Finanzdirektor für den Kanton als Absender nicht vorstellen kann. «Der Antrag hat was Sympathisches, ist aber nicht zu Ende gedacht.»