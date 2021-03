Finanzen Der Kanton Thurgau ist finanziell für die Zukunft gerüstet Das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau teilt mit, dass die Erfolgsrechnung der Thurgauer Staatsrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 98,8 Millionen Franken abschliesst. Doch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie dürften erst mit einer gewissen Verzögerung spürbar werden.

Regierungsrat Urs Martin, Chef des Departements für Finanzen und Soziales, und Eveline Metzger-King, Leiterin Planung und Controlling in der Finanzverwaltung, präsentierten die Thurgauer Staatsrechnung 2020. Bild: PD

(jab) Auch 2020 schliesst die Thurgauer Staatsrechnung mit einem Überschuss ab – zum sechsten Mal in Folge. «Der Kanton Thurgau erzielt 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 98,8 Millionen Franken sogar das beste Ergebnis in seiner Geschichte. Das ist erstaunlich, weil das vergangene Jahr von einer immensen Gesundheitskrise heimgesucht wurde», sagt Finanz- und Gesundheitsdirektor Urs Martin an der Medienkonferenz vom Freitagmorgen. Er betont auch:

Regierungsrat Urs Martin an der Sitzung des Grossen Rates in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Reto Martin (17. Februar, 2021)

«Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie werden erst mit einer gewissen Verzögerung spürbar.»

Um diese Auswirkungen finanziell abfedern zu können, schlägt der Regierungsrat vor, weitere 30 Millionen Franken für die Bewältigung der Pandemie und 20 Millionen Franken für den Spezialfonds für das Härteprogramm zurückzustellen. Damit stehen für das aktuelle Härtefallprogramm seitens des Kantons rund 39 Millionen Franken zur Verfügung, womit gemeinsam mit den Bundesgeldern insgesamt über 126 Millionen Franken für das Thurgauer Härtefallprogramm zur Verfügung stehen. «Somit sollten die finanziellen Folgen der Pandemie den ordentlichen Staatshaushalt 2021 nicht mehr belasten», sagt Martin.

Zudem will der Regierungsrat mit der weiteren Gewinnverwendung den anstehenden grossen Umwelt-, Klima- und gesellschaftlichen Herausforderungen aktiv begegnen. Er beantragt beim Grossen Rat, in den bestehenden Energiefonds (10 Millionen Franken) und den Waldfonds (rund 802'000 Franken) Einlagen zu tätigen sowie einen neuen Fonds für Biodiversität (12 Millionen Franken) und eine Rückstellung für Digitalisierungsprojekte (6 Millionen Franken) zu bilden. Mit einer Einlage in die NFA-Schwankungsreserve (10 Millionen Franken) soll schliesslich das vom Regierungsrat definierte Minimalziel der Reserve erreicht werden. Die verbleibenden 10 Millionen Franken werden dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Das gute Ergebnis ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen, erklärt Eveline Metzger-King, Leiterin Planung und Controlling in der Finanzverwaltung: «Erstens fiel der Gewinnanteil der Schweizerischen Nationalbank 49,3 Millionen Franken höher aus als budgetiert, zweitens resultierten höhere Steuereinnahmen als budgetiert und drittens leistete das Personal mit einer hohen Ausgabendisziplin seinen Beitrag.» Hinzu kommt gemäss Urs Martin, dass dank des Entlastungsprogramms HG2020 bereits in den Vorjahren die richtigen Weichen gestellt worden seien.

Hoher Selbstfinanzierungsgrad

Für den Regierungsrat ein Wermutstropfen sind die Nettoinvestitionen, die mit 45 Millionen Franken um 15,4 Millionen Franken unter dem Budget liegen. Der Regierungsrat habe aber den festen Willen, das Investitionsbudget gerade in diesen schwierigen Jahren vollständig auszuschöpfen, um dem Thurgauer Gewerbe zu helfen, sagt Martin.

Der positive Abschluss in der Erfolgsrechnung sowie die tieferen Nettoinvestitionen haben auch das Gesamtergebnis beeinflusst. Diese weist bei einem Gesamtaufwand von rund 2,2 Milliarden Franken einen Finanzierungsüberschuss von 101,7 Millionen Franken aus. Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 326 Prozent wird der budgetierte Wert von 111 Prozent deutlich übertroffen. Sämtliche Werte stimmen den Finanzdirektor positiv:

«Wir sind finanziell für die Zukunft gewappnet. Vor allem kann der Kanton Thurgau aus einer Position der Stärke agieren und den finanziellen Handlungsspielraum nutzen.»