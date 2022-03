Geld Finanzausgleich im Ungleichgewicht: Frauenfelder Stadtpräsident fordert eine bessere Abgeltung der Zentrumslasten Die Stadt Frauenfeld hat im vergangenen Jahr 944'000 Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich bezogen. Stadtpräsident Anders Stokholm moniert aber, der aktuelle Mechanismus dieses Kässeli komme vor allem kleinen Gemeinden in der Nähe von Zentren zugute. Denn diese profitierten von den städtischen Infrastrukturen, ohne sie mitzufinanzieren.

Anders Stokholm hat Mühe – mit dem aktuellen Mechanismus des kantonalen Finanzausgleiches. Das thematisierte der Frauenfelder Stadtpräsident in der Diskussion zum Budget 2022 vergangenen Dezember im Gemeinderat. Seine Meinung habe sich nicht geändert, sagt er auch drei Monate später. Nun ist es nicht so, dass Frauenfeld im vergangenen Jahr zu den 28 Gemeinden im Thurgau gehörte, die in das Kässeli einzahlen. Vielmehr ist die Stadt seit über einem Jahrzehnt Bezügerin. 2021 waren es 944'000 Franken, die in die Hauptstadt flossen. Für das aktuelle Jahr sind deren 525'000 Franken aus dem Finanzausgleich budgetiert.

So funktioniert der kantonale Finanzausgleich Im vergangenen Jahr hat der Kanton über den Finanzausgleich knapp 19,6 Millionen Franken an 37 der 80 Thurgauer Gemeinden ausbezahlt. Derweil wurden von 28 Gemeinden 6,3 Millionen Franken abgeschöpft. Der Finanzausgleich funktioniert einerseits über den Ressourcen-, andererseits über den Lastenausgleich. Bei Ersterem werden Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft abgeschöpft, während Gemeinden am anderen Ende der Skala eine Mindestausstattung erhalten. Beim Lastenausgleich erhalten Gemeinden mit hohen Sozialkosten eine Abgeltung, und Gemeinden mit einer tiefen Bevölkerungsdichte bekommen einen Strukturbeitrag zugesprochen. Gemäss kantonalem Gesetz über den Finanzausgleich der Politischen Gemeinden sind auch Beiträge für «besondere Belastungen» oder Gemeindefusionen möglich. (ma)

Um den Frauenfelder Finanzhaushalt ist es aktuell nicht zum Besten bestellt. Stokholm sieht eine von wohl mehreren notwendigen Korrekturmöglichkeiten im Finanzausgleich. Die grossen Gemeinden und Städte würden teure Infrastruktur unterhalten, gerade im Kultur- und Sportbereich, die aber von den umliegenden Gemeinden nicht oder nur marginal mitfinanziert würden. Stokholm sagt:

«Diese Ausgaben werden in einem nur sehr kleinen Ausmass mit dem jetzigen kantonalen Finanzausgleich abgegolten.»

In diesem Bereich gebe es durchaus noch Potenzial. Fakt sei, so Stokholm, dass sich der aktuelle Mechanismus in erster Linie für flächenmässig grosse, aber wenig besiedelte Gemeinden sowie für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft, aber hohen Sozialausgaben positiv auswirke. Frauenfeld dagegen ist überdurchschnittlich dicht besiedelt und hat zugleich eine verhältnismässig gute Steuerkraft.

Frauenfelder Steuerkraft über dem kantonalen Schnitt

Bei Frauenfeld griff 2021 und in den Vorjahren zum einen der Lastenausgleich für die Sozialausgaben, zum anderen der Ressourcenausgleich bei der Steuerkraft. Bei den Sozialausgaben gab es vom Kanton eine Teilabgeltung in Höhe von 1,342 Millionen Franken. Wegen der hohen Steuerkraft musste die Stadt aber 398'000 Franken an den Kanton abliefern. Im für den Finanzausgleich 2021 relevanten Jahr 2020 lag die Frauenfelder Steuerkraft bei 2605 Franken pro Einwohner. Das Mittel in den Jahren 2018 bis 2020 lag bei 2545 Franken. Das Thurgauer Mittel für diesen Zeitraum lag bei 2172 Franken.

So viel bekommt die Stadt Frauenfeld aus dem kantonalen Finanzausgleich in Franken; bei Minus: Beitragszahlung in den Finanzausgleich Jahr Betrag 2022 (Budget) 525'000 2021 944'000 2020 477'000 2019 272'000 2018 210'000 2017 298'000 2016 224'000 2015 403'000 2014 298'000 2013 329'000 2012 88'000 2011 525'000 2010 35'000 2009 -123'000

Kantonalen und regionalen Zentren gemäss Richtplan gewährt der Kanton eine kleine Reduktion der Steuerkraft. Bei Frauenfeld als kantonalem Zentrum beträgt diese zwölf Prozent des kantonalen Mittels oder 261 Franken. Aber auch mit dieser Reduktion liegt die Stadt noch über dem Kantonsdurchschnitt.

Aktuell im Grossen Rat keine Vorstösse hängig oder geplant

Erschwerend für die hohe Steuerkraft Frauenfelds kommt eine Anpassung hinzu, die seit 2019 in Kraft ist. Der alte Index für die Abschöpfung bei der Steuerkraft war flacher. Neu schöpft der Kanton bei der Stadt Frauenfeld mehr ab. Wobei es eine Übergangsregelung gibt, welche die Mehrabschöpfung im Finanzausgleich 2021 erst zu 75 Prozent an die abzuschöpfende Gemeinde überwälzt. Im Finanzausgleich 2022 muss dann die ganze Mehrabschöpfung bezahlt werden.

Die Zentrumslasten drücken bei den Städten. Kleine Gemeinden in der Nähe von regionalen oder kantonalen Zentren würden profitieren, sagt Stokholm und ergänzt:

«Wir Städte haben schon beim letzten Bericht zur Wirkung des kantonalen Finanzausgleichs moniert, dass die Zentrumslasten zu wenig abgegolten werden.»

Das zeige sich in erster Linie an der Entwicklung der Steuerfüsse. Mit Ausnahme der städtischen Steuerfüsse sei die Tendenz sinkend. Deshalb muss nach Meinung Stokholms der Hebel bei der Abgeltung der Zentrumslasten und der Sozialausgaben neu gestellt werden. Im Grossen Rat seien aktuell keine Vorstösse der Städte zu diesem Thema hängig oder geplant. Man werde den nächsten Bericht zur Wirkung des Finanzausgleichs abwarten, sagt Stokholm. Wie es bei der Abteilung Gemeindefinanzen der kantonalen Finanzverwaltung auf Anfrage heisst, soll der besagte Bericht noch dieses Jahr veröffentlicht werden.