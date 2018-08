"Der Läufer" kommt am 4. Oktober in die Kinos Der an einen Thurgauer Waffenläufer angelehnte Film wird ab dem 4. Oktober in den Schweizer Kinos gezeigt. Weltpremiere feiert der Film im September in Spanien.

Hauptdarsteller Max Hubacher ist im Ziel: Im November 2016 wurden in Frauenfeld Szenen für den Film "Der Läufer" gedreht. (Bild: Andrea Stalder)

Am Donnerstag, 4. Oktober, kommt der Film «Der Läufer» in die Schweizer Kinos. Das schreibt der Filmverleih Filmcoopi Zürich in einer Medienmitteilung. Der Film ist an einen Thurgauer Waffenläufer, der zum Mörder wurde, angelehnt. Der Zürcher Regisseur Hannes Baumgartner liess sich vom «wahren Schweizer Kriminalfall und dem verhängnisvollen Doppelleben eines bekannten Spitzensportlers inspirieren», wie es weiter in der Mitteilung heisst. Auch Thurgauer Kinos zeigen den Spielfilm. So beispielsweise das Frauenfelder Cinema Luna.



Ein Teil des Films wurde in der Thurgauer Kantonshauptstadt gedreht: Im November 2016 kam die Crew nach Frauenfeld. Sie filmten einerseits während des Waffenlaufs und andererseits an den Tagen davor und danach. Statisten stellten gemeinsam mit Hauptdarsteller Max Hubacher Szenen des Waffenlaufs nach. Weltpremiere feiert der 93 Minuten lange Film im September am Internationalen Film Festival im spanischen San Sebastian; Schweizer Premiere ist am «Zurich Film Festival».

Der Kinostart des Films wurde mehrmals verschoben. Erst war «Der Läufer» für Ende 2017 angekündigt, dann für Anfang 2018. Der Film war zwar bereits fertiggestellt, doch die Macher wollten ihr Werk das erste Mal an einem internationalen Festival präsentieren. Interesse hätten gleich mehrere bekundet, sagte der Produzent Stefan Eichenberger im Frühling 2018 der «Thurgauer Zeitung». Der Trailer von «Der Läufer» ist bereits im Internet abrufbar. (seb.)