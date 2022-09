Figa Kinderchörli und Autogramme von Domenic Schneider und Samuel Giger: Fischingen feierte sein 50-jähriges Bestehen an der Gewerbeausstellung Figa Die alle sechs Jahre stattfindende Gewerbeausstellung fiel heuer auf das 50-Jahr-Jubiläum der Gemeinde. Das Wetter meinte es fast zu gut mit den Feierlichkeiten.

Lokalmatadorin des Unterhaltungsprogrammes: Irma Schatt mit ihrem Kinderjodelchörli Tannzapfenland. Bild: Christoph Heer

Die hat gesessen, diese Figa 2022. Auf der Schäfliwiese lösten sich die Höhepunkte der heurigen Fischinger Gewerbeausstellung am vergangenen Wochenende im Minutentakt ab. Natürlich stand das einheimische Gewerbe im Mittelpunkt, doch das Rahmenprogramm war auch nicht von schlechten Eltern.

Die Figa 2022 war ein eindrücklicher Publikumsmagnet und bot an drei Tagen Höhepunkte en masse. Bild: Christoph Heer

So heizten die «Vollxrocker» am Freitagabend musikalisch ein, die Schwinger Samuel Giger, Mario Schneider, Domenic Schneider, Damian Ott und Werner Schlegel wurden an ihren Autogrammstunden belagert, Irma Schatts Kinderjodelchörli erntete tosenden Applaus und Fabian Unteregger moderierte am Samstag den gemeindeeigenen Jubiläumsabend. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden, schlussendlich gab es schlicht und einfach drei Tage Dorffest vom Feinsten.

Für die kleinen Besucher gab es Schnupperlektionen im Schwingen, während es sich die älteren Besucher an den Ständen der Gewerbetreibenden gemütlich machten. Fachkundige Auskünfte an den Ständen der Rehaklinik, bei Maler Früh, Sanitär Brühwiler, der Landi Thula oder beim Metzger Sturzenegger, die Vielfalt des Fischinger Gewerbes ist gross.

Die Figa 2022 war ein eindrücklicher Publikumsmagnet und bot an drei Tagen Höhepunkte en masse. Bild: Christoph Heer

Die Figa findet alle sechs Jahre statt, irgendwie schade, denn nicht nur das einheimische Volk geniesst es, hierbei mit Freunden zusammen zu sein und gemütliche Stunden zu geniessen. Von weit ausserhalb der Fischinger Gemeindegrenzen strömten an den drei Tagen die Menschen herbei, womit bewiesen ist, die Figa ist äusserst bekannt und beliebt.

45 Gewerbetreibende präsentieren sich

Die Organisation braucht hingegen Hunderte Vorbereitungs- und Aufbaustunden und das liesse sich zeitlich einfach nicht machen, würde man die Figa jedes Jahr durchführen. Rund 45 Gewerbetreibende waren im grossen Festzelt präsent und die diversen kulinarischen Angebote wurden von Restaurants an fünf Standorten angepriesen.

In den Abendstunden, zu den jeweiligen Partyabenden, stieg indes die Temperatur ins Unermessliche. So meinte nicht nur Walter Hugentobler, Direktor des Klosters Fischingen, dass es fast zu warm geworden sei. «Ich war am Freitagabend anwesend, da flossen die Schweissperlen regelrecht herunter», sagt er lachend.

Die Figa 2022 war ein eindrücklicher Publikumsmagnet und bot an drei Tagen Höhepunkte en masse. Bild: Christoph Heer

Abkühlung gab es jedoch – zumindest tagsüber – im Freien. Da präsentierte sich unter anderem die Feuerwehr, deren Angehörige ihr Tanklöschfahrzeug erklärten und die Kinder ins Cockpit hievten. Kraft und Eleganz bewiesen auch diejenigen, die sich am Bobanschieben versuchten.

Schnelle Zeiten generierten hierbei nicht nur die Männer, auch die Frauen wussten, wie man den Bob schnellstmöglich in Fahrt bringt. Drei Tage Spass, Gewerbe, Unterhaltung und Tausende Besucher; die Figa 2022 wird lange in Erinnerung bleiben.