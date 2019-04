Glosse Fifty Shades of Sport Südsicht auf die verschiedenen Wege, wie Hinterthurgauer Gemeinden ihre Bevölkerung gesund und fit halten – oder es zumindest versuchen. Olaf Kühne

Volksgesundheit tönt irgendwie nazihaft, der Begriff entpuppt sich nach kurzer Googlerecherche aber als völlig harmlos. Auf Englisch, also Public Health, tönt’s sogar ziemlich hipp. Unsere Politiker dürfen sich deshalb darum kümmern, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Im Bestreben um einen gesunden Volkskörper – ups, der Begriff ist glaubs doch kontaminiert – gehen die Hinterthurgauer Gemeinden unterschiedliche Wege.

Aadorf setzt auf ein Ärztezentrum. Dereinst dürfte es wohl eher Gesundheitszentrum heissen; wegen Marketing und so. Das ist zwar falsch, weil niemand gesund zum Arzt geht, ausser zum Ü40-Prostatacheck natürlich. Aber wer will schon in ein Krankheitszentrum.

Für einen ganz anderen Ansatz entschied sich der Gemeinderat von Tobel-Tägerschen. Weil die alte Turnhalle ausgedient hat, lud die Behörde die Bevölkerung ein, das nicht mehr benötigte Inventar zu kaufen. Sport ist halt immer noch die beste Medizin. Apropos: Es muss ja nicht unbedingt der unsägliche Medizinball sein.

Mit zwei Ringen an der Wohnzimmerdecke kann man sich auch fit halten. Ob die Sprossenwand sportlich genutzt wird oder in Tobler Kellern Fifty-Shades-of-Irgendwas-Spielen dienen muss, entzieht sich hingegen unserer Kenntnis.

Der Gemeinderat von Tobel-Tägerschen sorgt sich übrigens nicht nur um die Gesundheit der eigenen Bevölkerung. Im Sinne der regionalen Volksgesundheit hat er die Nachbarin Bettwiesen zum Gemeindeduell herausgefordert. Eine ganze Woche lang, konkret sogar «Bewegungswoche», stehen über 70 mehr oder weniger sportliche Veranstaltungen auf dem Programm. Tönt gesünder als ein Ärztezentrum. Allzu fest übertreiben wollen es die Tobler mit der Gesundheit dann aber doch nicht: Die Gemeindeduell-Woche startet am 5. Mai mit einem Frühschoppen.