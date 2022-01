Hausbrand in Bichelsee-Balterswil: Keine Verletzten, die Löscharbeiten dauern an

Am Mittwochmorgen brach an einer Liegenschaft an der Landstrasse ein Feuer aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Brandermittler sind vor Ort, der Dorfteil Itaslen ist grossräumig abgesperrt.