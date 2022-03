Festival Zwei Schweizer Bands komplettieren das Line-up des «Out in the Green», das im Juni auf die Frauenfelder Allmend zurückkehrt Am 29. Juni erlebt Frauenfeld mit dem «Out in the Green» die Renaissance der Rockmusik, unter anderem mit Metallica. Jetzt geben die Veranstalter weitere Acts bekannt. Sie kommen aus der Schweiz.

Die international erfolgreiche Schweizer Band Eluveitie kommt nach Frauenfeld ans Out in the Green. Bild: Florian Arnold

Zum 30-jährigen Jubiläum ihres weltweit über 30 Millionen Mal verkauften «Black Album» kommen Metallica auf Europa-Tour und spielen am 29. Juni 2022 eine exklusive Open-Air-Show in Frauenfeld. Die erfolgreichste Metalband der Welt wird bei der Rückkehr des legendären «Out in the Green» von Hochkarätern wie Sabaton, Five Finger Death Punch und Hollywood Undead supportet. Mit den beiden Schweizer Bands Eluveitie und Chaoseum wurden jetzt zwei weitere Acts bestätigt, die das starke Metal- und Rockprogramm vervollständigen.

Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden die Allmend in Frauenfeld zum Beben bringen: Die sechs Bands treten auf einer imposanten Panoramabühne mit einer spektakulären LED-Installation auf, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. «Ein breit gefächertes Kulinarikangebot sowie diverse Attraktionen und Überraschungen sorgen derweil auf dem Festivalgelände für ein abwechslungsreiches Rundumerlebnis. Und selbstverständlich ist für genügend Bier gesorgt.» (red)