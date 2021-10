Ferienaktivität Auf den Spuren von Roger Federer: Kinder lernen beim Ferienpass in Diessenhofen den Tennissport kennen An drei Tagen in dieser Woche spielten rund zwanzig Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren Tennis auf den Plätzen des TC Diessenhofen. Den Schnupperkurs veranstaltet hat die Volksschulgemeinde Region Diessenhofen.

Instruktorin Muriel Huls wirft einem Mädchen sorgfältig Bälle zu, das diesen zu treffen versucht. Bild: Dieter Ritter

Sie haben noch nie zuvor Tennis gespielt und den Ferienpass 2021 dafür genutzt, um den spannenden Sport kennen zu lernen. Zwei Instruktorinnen der Diessenhofer Tennisschule Daniel Fancsy leiteten die Schnupperkurse der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen (VSGDH). Iris Benz und Muriel Huls, beide aus Schaffhausen, sind beides sehr gute Spielerinnen, die regelmässig im Auftrag der Tennisschule Fancsy unterrichten.

Sie haben es verstanden, die Kinder mit spannenden Spielen zu begeistern. Am Montag waren zwölf 5- bis 7-Jährige im Einsatz. Die beiden Leiterinnen warfen den Kindern sorgfältig Bälle zu. Leider wurden sie nur selten getroffen. Das trübte die gute Stimmung allerdings nicht. Immer wieder war fröhliches Lachen zu hören. Wenn es nach hartnäckigen Wiederholungen gelang, den kleinen Ball in die Flucht zu schlagen, lobten die Trainerinnen und die kleinen Zuschauer sparten nicht mit «fachmännischen» Kommentaren. Am Mittwoch waren die 8- und 9-jährigen Kinder an der Reihe und am Freitag die 10- bis 13-Jährigen.

Diese zwölf Kinder haben beim Tennis-Schnupperkurs der Instruktorinnen Muriel Huls (links) und Iris Benz (rechts) teilgenommen. Bild: Dieter Ritter

Basteln, Bagger fahren oder Fischen

Seit 2016 organisiert der Elternrat ehrenamtlich den Ferienpass für Schülerinnen und Schüler der VSGDH. Betriebe, Vereine und Private bieten Anlässe an. Tennis ist eines von insgesamt 75 Angeboten in diesem Jahr. Von Airbrush bis Zauberkunst ist fast jede Freizeitgestaltung vertreten. Basteln, Bagger fahren, Fischen, Theater spielen oder auf einem richtigen Töff Motocross fahren: die Kinder hatten die Qual der Wahl.

Dass sich bei diesem vielseitigen Angebot rund zwanzig Kinder für Tennis anmeldeten, zeigt, wie beliebt dieser Weltsport mit dem Schweizer Aushängeschild Roger Federer ist. Tennis wird von Vierjährigen wie auch von über 80-Jährigen gespielt. Grossmütter oder Grossväter können gegen ihre Enkel spannende Zweikämpfe austragen, was in anderen Sportarten kaum denkbar wäre.