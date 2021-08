Ferien Biken in der Kiesgrube: Der «Ferienspass»-Anlass der Gemeinden Lommis und Tobel-Tägerschen ist gelungen Erfahrene Biker und Amateure drehten jüngst Runden auf dem Kiesareal der Tobler Firma Vetter. Organisiert wurde der Ferienspass von den Gemeinden Lommis und Tobel-Tägerschen. Wegen der vielen positiven Rückmeldungen überlegt man nun, den Anlass auch 2022 wieder durchzuführen.

Junge Biker fahren durch eine Pfütze bei der Kiesgrube in Tobel. Bild: PD

(red) Auch diesen Sommer verbringen viele Familien ihre Sommerferien zu Hause und in der Schweiz. Kurzfristig hat die Gemeinden Lommis zusammen mit Tobel-Tägerschen den Ferienspass «Biken in der Kiesgrube Tobel» mit der Eigentümerin des Areals, der Firma Vetter in Tobel, organisiert. Angesprochen waren nicht nur Kinder, sondern auch geübte Biker.

Mehrere Helfer haben einen Parcours abgesteckt und die Firma Vetter hat die Berge aus Kies so präpariert, dass diese problemlos befahren werden konnten. Wegen des Regenwetters bildeten sich ausserdem überall Pfützen, die gerne durchfahren wurden. «Das Interesse war von Tag zu Tag grösser», schreiben die Organisatoren in ihrer Medienmitteilung. Es seien immer um die 20 Biker auf dem Gelände unterwegs gewesen. Nun spiele man mit der Idee, den Bikespass auch nächstes Jahr wieder durchzuführen.