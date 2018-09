Feldhasenbestände sind weiterhin rückläufig Der Verein Thurgauer Jagdaufsicht nahm an seinem Weiterbildungsmorgen den Feldhasen ins Visier. Dieser komme immer seltener vor. Noch fehlt im Kanton Thurgau ein spezielles Projekt. Thomas Güntert

Fritz Waldspurger erklärt, dass der Bestand der Feldhasen weder durch die Landwirtschaft noch durch die Jagd zurückgeht. (Bild: Thomas Güntert)

«Neben einer gewissenhaften Hege und Pflege des Jagdreviers legen wir grossen Wert auf die Weiterbildung unserer Jagdaufseher», betonte Heinz Welsch, Präsident vom Verein Thurgauer Jagdaufsicht. Die Jagdaufseher trafen sich zum Feldhasen-Weiterbildungsmorgen auf dem Hof von Fritz Waldspurger in Bornhausen. Obwohl der Hase im Kanton Thurgau seit rund 20 Jahren nicht mehr bejagt werde, seien die Bestände rückläufig.

Eine Häsin wirft im Jahr bis zu 20 Junge, wovon allerdings nur etwa zehn Prozent überleben, erfahren die Kursteilnehmer. Der Feldhase sei im Apfelkanton Thurgau allerdings nicht überall gerne gesehen, da er vor allem in den Obstkulturen für hohe Verbissschäden sorgt. Insbesondere Niederstammanlagen müsse man vor ihm schützen. Zudem fresse er Zuckerrüben und Sonnenblumenpflanzen.

Der Biologe Darius Weber bemerkte, dass der Hase bei uns ein Kulturgut sei.

«Wo Ackerbau betrieben wird, gibt es viele Feldhasen.»

Weber berichtete vom zehnjährigen Forschungsprojekt Hopp Hase, das von Jägern und Naturschützern getragen wird. So habe man herausgefunden, dass die Junghasen im Innern von Brachen, Getreide- und Rübenfeldern eine viel grössere Überlebenschance hätten, als auf Mähwiesen oder kahlen Äckern. Seit den 1950 Jahren werden Weizenfelder allerdings so dicht eingesät, dass sie für Hasen nicht mehr zugänglich sind. «Seither fehlt der sicherste Ort für die Junghasen», so Weber.

Nina Moser vom kantonalen Amt für Raumentwicklung stellte mögliche Aufwertungsmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet in Zusammenhang mit dem Vernetzungsprojekt Thurgau vor. Darius Weber bemerkte, dass die Biodiversitätsförderung in der Landwirtschaft dem Hasen bisher nichts half, da er andere Ansprüche hat. Die Abteilung Natur und Landschaft arbeitet deshalb mit dem Landwirtschaftsamt und der Jagd- und Fischereiverwaltung ein Feldhasenprojekt aus. In verschiedenen Kantonen gebe es bereits Förderungen für hasenfreundliche Brachen und dünn gesätes Getreide. Der Bauer muss dafür weniger säen, die Geometrie der Brachen ändern und sie niedrig halten. Das Bundesamt für Landwirtschaft habe die Förderbeiträge für dünn gesäten Weizen auf 1000 Franken pro Hektar festgelegt. Bevor im Thurgau eine solche Förderung erfolgen könne, müsse der Bund das Thurgauer Feldhasenprojekt erst bewilligen. «Der Hase kann man aber nur dann fördern, wenn man den Bauer überzeugen kann.».