Am Gilde-Kochtag in Frauenfeld: Feines Risotto bringt für den guten Zweck 5200 Franken ein

Am Samstag haben im «Suure Winkel» in Frauenfeld Gilde-Köche feines Steinpilzrisotto gekocht. Der Erlös geht an die Schweizerische Multiple-Sklerose-Gesellschaft und die Stiftung Lebensfreude. Im Vergleich zum Vorjahr sind 500 Franken mehr reingekommen.