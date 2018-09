Vom Fliegen faszinierte Pfadfinder treffen sich in Frauenfeld In Oberherten trafen sich am Wochenende die Pfadfindergruppen des Thurgaus. Das Motto dabei: «Airport Frauenfeld völlig abgehoben!» Andreas Taverner

Liliane Angele aus Frauenfeld, Alex Wolfender aus Kreuzlingen und Kajsa Reifler aus Wigoltingen. (Bild: Bilder: Andreas Taverner) Timo Schultz aus Kreuzlingen und Samuel Städler aus Frauenfeld. Sven Rüttimann und Niklas Precious, beide aus Diessenhofen. 3 Bilder Faszination Fliegen

Das Kantonale Pfaditreffen in Oberherten stand unter dem Motto «Airport Frauenfeld völlig abgehoben!». Da stellte sich die Frage: «Was fasziniert euch am fliegen?» Timo Schultz (24) meint dazu: «Die Grenzenlosigkeit und die Sicht von oben frasziniert mit einer schönen Perspektive.» Samuel Städler, (29) sagt trocken: «Ich habe beim Fliegen die Garantie, dass ich immer hinunter komme.»

Liliane Angele (16) findet die Möglichkeit, sich in der Luft zu bewegen faszinierend. Alex Wolfender (15): «Ich flog bis jetzt nur mit dem Zeppelin. Es ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen.» Kajsa Reifler (16) faszinieren nicht nur die Wolken, sondern auch die Freiheit, die man über den Wolken hat. Sven Rüttimann (14) aus Diessenhofen musste wegen eines technischen Defektes schon einmal 45 Minuten im Flieger ausharren, was nicht so toll war. Niklas Precious (14) sagt: «Mich fasziniert, dass ich in acht Stunden in New York sein kann.»