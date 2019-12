Fast 100 Stimmen erklingen am Konzert des Thurgauer Festchores in Wängi Nach dem Konzert in der katholischen Kirche Wängi traf das Friedenslicht ein.

Dirigent Paul Steiner vereint die Grossformation zu einer harmonischen klanglichen Einheit. (Bild: Werner Lenzin)

Das langsame Verblassen eines einmaligen Abendrots, durchsetzt mit bizarren Wolkenformationen, begrüsste die ersten Konzertbesucher. Unter der souveränen Leitung ihres langjährigen Dirigenten Paul Steiner eröffneten die 90 Sängerinnen und Sänger am Sonntagabend in der katholischen Kirche von Wängi mit der eindrücklichen musikalischen Darbietung «Die Ehre Gottes aus der Natur» von Ludwig van Beethoven, gekonnt und imposant vorgetragen.

«Zum Fest gehören das Singen und das Klingen besonderer Musik», begrüsste Gemeindeleiterin Gabi Suhner die leider nicht allzu zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie kündete das baldige Eintreffen des Friedenslichts an und erinnerte: «Mit dem Entzünden und Weitergeben des Lichtes denken wir an die weihnachtliche Botschaft und an den Auftrag, uns für den Frieden einzusetzen. So wie die kleine Flamme millionenfach von Kerze zu Kerze, von Hand zu Hand weitergegeben wird, so muss auch der Friede von Mensch zu Mensch wachsen.» Die Idee des Friedenslichts ist vor 33 Jahren in Österreich entstanden und inzwischen zu einem beliebten Weihnachtsbrauch in vielen Ländern geworden.

Sichere und klare Stimme von Carmelina Castelino

Es ist Dirigent Paul Steiner ausgezeichnet gelungen, die Grossformation eines beinahe hundert Stimmen umfassenden Ensembles zu einer harmonischen klanglichen Einheit zu vereinen. Dies bewies der Chor auch eindrücklich mit Kreutzers «Abendchor», Kälins «Chante en mon coeur», «O Täler weit, O Höhen» von Felix Mendelssohn Bartholdy und fünf Parts aus der «Deutschen Messe» von Franz Schubert. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte Solistin Carmelina Castelino, mit ihrer sicheren und klaren Stimme vermochte sie, begleitet von Marianne Müggler an der Orgel und am Klavier, schon auf der Empore mit Mozarts «Benedictus» und Händels «Er weidet seine Herde» zu überzeugen. Noch vielmehr zum Ausdruck kam ihr Sologesang zusammen mit dem Festchor bei César Francks «Panis angelicus». Mit dem Ohrwurm «I have A Dream» der unvergesslichen ABBA verabschiedeten sich Dirigent und Chor vom begeisterten Publikum. Dieses bedankte sich mit langanhaltendem Applaus, wofür es eine Zugabe in Form des zuletzt gesungenen Traums erhielt.

Das anschliessende offene Singen von verschiedenen Weihnachtsliedern verkürzte die Zeit bis zum Eintreffen des Friedenslichtes. Dann verdunkelte sich der Kirchenraum und vier Jugendliche trugen zum gemeinsamen Singen «Chumm mir wei es Liecht azünte» von Peter Reber das Licht zur bereitstehenden Kerze vor dem Chor.