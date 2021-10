Fasnacht Nach zwei Jahren eine neue Muschelfee: Sirnacher Fasnacht kehrt zurück in die Normalität Coronabedingt fand die Sirnacher Fasnacht 2021 nicht statt. Dafür startet die Ausgabe 2022 in drei Wochen.

Fasnachtseröffnung 2020: Muschelfee Joy Kayser erhält von Gemeindepräsident Kurt Baumann das Geschmeide umgehängt. Archivbild: Olaf Kühne

So ganz am Thema Corona kommt natürlich auch die Sirnacher Fasnacht (SiFa) nicht vorbei. So schreibt sie auf Facebook, dass an ihrem nächsten Anlass zwar im Inneren des Dreitannensaals die Zertifikatspflicht gilt, man aber «auch im Aussenbereich Unterhaltung durch Guggenauftritte und unseren bekannten Barwagen» biete, weil alle willkommen seien.

Ansonsten aber sieht die Planung der Sirnacher Fasnacht bereits wieder aus wie vor der Pandemie. So wird – ganz traditionell – die Sirnacher Fasnacht am 11.11. eröffnet. Und ebenfalls längst zur Tradition geworden ist, dass an diesem Datum auch die neue Muschelfee der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Just wegen Corona war ja die noch amtierende Muschelfee und seit kurzem auch Fasnachtspräsidentin Joy Kayser als bislang einzige zwei Jahre in dieser Funktion.

Eröffnung der Sirnacher Fanacht 2018. Video: Olaf Kühne

Ebenfalls wie gewohnt startet die Sirnacher Fasnacht am 11. November mit dem Guggentreffen im und eben vor dem Dreitannensaal. Sieben Formationen haben sich für die diesjährige Ausgabe angemeldet. Sie starten um 18.31 Uhr. Um 20.31 Uhr kann dann Joy Kayser endlich ihrer Nachfolgerin übergeben.

Auch einen weiteren Termin hat die SiFa bereits veröffentlicht: Am Samstag, 26. Februar 2022, findet nach einem Jahr Zwangspause wieder der grosse Fasnachtsumzug durch Sirnach statt. Hierfür läuft für Umzugswagen die Anmeldefrist noch bis am 29. Januar. Die jeweils spektakulär inszenierte Fasnachtseröffnung auf dem Sirnacher Kirchplatz geht folglich, ebenfalls ganz traditionsgemäss, am Donnerstagabend, 24. Februar, über die Bühne – wenn Corona der SiFa nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.