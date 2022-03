Fankultur Egnacher Michael-Jackson-Fan trifft Tochter Paris: «Ihre Art erinnert an ihn» Seit seiner Kindheit ist Ueli Meier ein grosser Fan des «King of Pop» Michael Jackson. Für ein Konzert dessen Tochter ist er extra nach Paris gereist.

Ueli Meier mit Paris Jackson, der Tochter seines grossen Idols. Bild: PD

Es sei eine spontane Idee gewesen, sagt Ueli Meier. «Das Konzert wurde erst zehn Tage zuvor angekündigt.» Trotzdem stand er am letzten Samstag früh auf, um den TGV nach Paris zu erwischen. Dort fand am selben Abend das Konzert von Paris Jackson statt, der Tochter von Michael Jackson. «Ihre Karriere verfolge ich nicht so stark, aber ihr Auftritt war sehr schön und intim», sagt der 37-Jährige.

Ihm geht es vor allem um Michael Jackson. Meier ist Fan, seit er den Star mit elf Jahren im Fernsehen sah. Als 16-Jähriger gründete er dann gemeinsam mit anderen Schweizer Fans die Website www.jackson.ch, die er noch heute betreibt. Warum die Faszination? «Seine Bühnenpräsenz hat mich einfach umgehauen», sagt der Egnacher, der mittlerweile seit 15 Jahren in Winterthur lebt.

Ihr bisher schönstes Konzert

Ueli Meier war selbst nie an einem Konzert des «King of Pop». Dieser spielte jeweils vor Zehntausenden Menschen. Beim Auftritt von Paris Jackson waren wohl etwa 400 Leute anwesend, schätzt Meier. In die Fussstapfen ihres Vaters wolle sie wohl bewusst nicht treten, vermutet er. «Genau das beeindruckt mich an ihr.»

Paris Jackson ist die einzige Tochter von Michael Jackson. Die 23-Jährige ist Sängerin, Schauspielerin und Model. Bild: Nina Prommer / EPA

Während Michael Jackson verschiedene Musikstile wie Soul, Pop und Rock mischte, macht Tochter Paris Indie-Pop. Die Stimmung am Konzert sei berührend gewesen, Paris habe viel mit dem Publikum interagiert. Dieses konnte einige ihrer Lieder mitsingen. Er sagt: «Am Schluss hatte sie Tränen in den Augen und meinte, das sei ihr bisher schönstes Konzert gewesen.»

Alleinstellungsmerkmal Name

Und wie überzeugte Paris Jackson musikalisch? Ueli Meier, der in präpandemischen Zeiten bis zu dreimal pro Woche ein Konzert besuchte, erlaubt sich ein Urteil:

«Sie hat Talent und eine schöne Stimme, aber aus der Masse an begabten Singer-Songwritern sticht sie nicht heraus.»

Ihr Vorteil sei ihr berühmter Name. Trotzdem würde er wieder eines ihrer Konzerte besuchen, denn in ihr lebe etwas vom grossen Michael Jackson weiter.

Das hat Ueli Meier auch beim «Meet and Greet» mit der Sängerin vor dem Konzert gemerkt. «Genau wie ihr Vater nahm sie sich Zeit für die Fans. Auch die Art, wie sie sich bewegte und sprach, erinnerte an ihn.» Zwar werde immer wieder angezweifelt, ob Paris wirklich Jacksons biologische Tochter sei. Dass er sie nachhaltig geprägt habe, sei aber klar, sagt Ueli Meier.

Negative Schlagzeilen als Motivation

Auch umgekehrt seien seine Kinder für Michael Jackson sehr wichtig gewesen, besonders in seinen letzten Lebensjahren. «Es tat mir weh zu sehen, wie er unter seinem zerbröckelnden Vermächtnis gelitten hat», sagt Ueli Meier. Auch wenn Jackson einige Imageschäden selbst verschuldet habe, sei er zu Unrecht als Freak abgestempelt worden.

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009. Wenige Wochen später wäre er weltweit auf Tournee gegangen. Bild: AP

Die Popikone ist nach wie vor ein grosses Idol für Ueli Meier. Gerade die negativen Schlagzeilen motivierten ihn, die Aufmerksamkeit auf die Musik und das Wirken von Jackson zu lenken. Dafür organisiert er Fan-Anlässe und schreibt Artikel für die Website, manchmal mit einem Aufwand von bis zu zehn Stunden in der Woche. Sein Wissen gibt er gerne weiter, so etwa am 7. Mai im Tankkeller in Egnach, wo er auch als DJ auflegen wird. «Nicht nur Musik von Michael Jackson selbst, sondern auch von Künstlern und Weggefährten, die ihn beeinflusst haben.» Wahrscheinlich wird auch ein Song von Paris Jackson dabei sein.