Falsche Polizisten wüten weiter im Thurgau Sich als Polizist ausgeben und unter einem Vorwand Wertsachen einfordern: So ziehen derzeit Betrüger ahnungslosen Bürgern das Geld aus der Tasche. Im Thurgau nehmen die Fälle weiter zu. Die Polizei informiert, wie man echte Polizisten von falschen unterscheiden kann. Dinah Hauser, Raphael Rohner

Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und fordern Wertgegenstände. (Bild:KEYSTONE/Gaetan Bally)

Wer dieser Tage von einem Polizisten angerufen wird, der die Herausgabe von Wertsachen fordert, kann sich sicher sein: Das ist ein Betrugsversuch. Im Thurgau nehmen solche Fälle derzeit zu, sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Seit Jahresbeginn wurden 26 Fälle gemeldet, im vergangenen Jahr insgesamt 75. Meili sagt:

«Es ist aber davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher ist.»



Die Masche ist immer die gleiche: Betrüger rufen mit einer manipulierten Telefonnummer an. Auf dem Bildschirm wird eine Nummer der Polizei angezeigt, oder gar die Notrufnummer «117». Es meldet sich ein vermeintlicher Polizeibeamter – meist auf Hochdeutsch –, der den Leuten vorgaukelt, in einem Fall zu ermitteln und dass sich die angerufene Person in Gefahr befinde. Er sagt beispielsweise, dass in der Nähe eingebrochen worden sei und er wolle nun wissen, welche Wertsachen man im Haus habe.

Es folgt der Ratschlag, die Wertsachen in die Obhut eines Beamten in Zivil zu geben. Meist würden die Täter ihre Opfer gezielt aussuchen, heisst es bei der Polizei. Die Täter suchen nach älteren Namen oder gezielt nach Leuten mit ausländischen Namen.

Keine Wertgegenstände an Unbekannte geben

Seit Dezember 2017 gehen Meldungen über solche Betrugsversuche bei der Kantonspolizei Thurgau ein. Diese setzte vor allem auf Prävention und informierte die Bürger noch im selben Monat über die Trickbetrüger.

Polizisten würden nie per Telefon dazu auffordern, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. Daniel Meili:

«Wer so etwas mitbekommt, muss unbedingt die Polizei verständigen!»

Zudem sollen keine Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben werden.

Ein Blick in die Statistiken des Bundesamtes für Polizei zeigt: In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr fast 2500 solcher Betrugsversuche gezählt, Tendenz steigend. In der Ostschweiz wurden in der Vergangenheit immer wieder Menschen Opfer dieser Betrugsmasche. Vergangenes Jahr wurde eine Rentnerin in Wil um mehrere hundert Franken Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken betrogen. «Gemäss unseren Erkenntnissen ist es im Kanton Thurgau aber noch nie zu einem vollendeten Betrug mit dieser Masche gekommen», sagt Meili.

Polizisten per Notruf überprüfen lassen

Wer sich unsicher ist, ob er es mit einem echten Polizisten zu hat, dem rät Meili folgendes: «Überprüfen Sie, ob es sich um einen echten Polizisten handelt, indem Sie die Notrufnummer 117 anrufen und nach dem betreffenden Polizisten fragen.» In zivil arbeitende Polizisten würden einen persönlichen Dienstausweis bei sich tragen und auf Verlangen den Dienstort angeben. Die Mehrheit der Thurgauer Einsatzkräfte sei uniformiert.

Wie viele Fälle es tatsächlich gibt, ist unbekannt. Die Telefonate werden laut der Polizei von professionell betriebenen Callcentern aus dem Ausland geführt. Diese befinden sich gemäss aktuellem Ermittlungsstand meist in der Türkei. Dies bestätigt die St. Galler Kantonspolizei auf Anfrage. Man stehe im Kontakt mit den türkischen Behörden und habe im letzten Jahr auch mehrere Tatverdächtige festnehmen können, schreibt die deutsche Polizei. Die Täter hätten enge Bezüge in den deutschen Sprachraum und sprechen perfekt Deutsch.