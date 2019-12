Fake News von der Nachbarin: Frau liess kein gutes Haar an einbürgerungswilligem Deutschem − jetzt muss Thurgauer Gemeinde erneut über sein Gesuch abstimmen Ein Konstanzer erhält eine zweite Chance vor der Salensteiner Gemeinde. Beim ersten Mal hatte ihn die Nachbarin angeschwärzt.

Begehrter Schweizer Pass: Das Verfahren muss fair ablaufen. Bild: Christian Beutler, KEYSTONE

Salenstein muss eine Abstimmung über die Einbürgerung eines 47-jährigen Deutschen wiederholen. So hat es das Departement für Justiz und Sicherheit (DJS) entschieden. Grund: Die Ablehnung habe auf falschen Tatsachen beruht. Die Fake News muss die Gemeinde im Vorfeld richtigstellen.

Es geht um einen Architekten, der in Konstanz aufgewachsen ist und seit 15 Jahren in Fruthwilen wohnt. Im Juni 2018 hatte die Gemeindeversammlung die Einbürgerung des Mannes wuchtig mit 51 Nein zu 29 Ja abgelehnt. Nach Ansicht des DJS sind die Stimmbürger an der Versammlung jedoch «getäuscht und in die Irre geführt worden».

Die Nachbarin liess kein gutes Haar an ihm

Passiert ist Folgendes: An der Gemeindeversammlung im Sommer 2018 hatte eine Nachbarin des Konstanzers das Wort ergriffen und beantragt, man solle seine Einbürgerung ablehnen. Die Frau hatte kein gutes Haar an dem Mann gelassen. Er sei arbeitslos und überhaupt nicht integriert. Genau genommen wohne er gar nicht in Fruthwilen, sondern komme nur alle sieben bis zehn Tage kurz vorbei, um seinen Briefkasten zu leeren.

Ausserdem habe er Streit mit dem Vermieter und in seinem Garten herrsche Chaos. Bei einem anderen Nachbarn sei er sogar eingebrochen, um dort zu übernachten, als dieser in Ferien war. Eine geballte Ladung Vorwürfe, zu denen sich der Konstanzer zwar äussern durfte. Doch die Meinungen waren wohl gemacht.

Auf falsche Behauptungen nicht vorbereitet gewesen

Seine Verteidigung aus dem Stegreif heraus vermochte die Salensteiner nicht zu überzeugen. Sie schickten das Gesuch bachab. Gegen die Ablehnung wehrte sich der Mann beim Departement für Justiz und Sicherheit, mit Erfolg. Das Recht auf ein faires Verfahren sei verletzt worden, stellte das DJS fest. Der Mann sei auf die falschen Behauptungen nicht vorbereitet gewesen, deshalb habe er an der Gemeindeversammlung nicht entsprechend darauf reagieren können. Der Gemeinderat habe die falschen Aussagen auch nicht teilweise korrigiert und berichtigt.

«Verletzt wurde dadurch auch der Anspruch auf rechtliches Gehör.»

Beide Rechte sind in der Bundesverfassung verankert. Im Rekursverfahren wurden unter anderem Zeugen zu den Vorwürfen befragt. Das DJS überprüfte die eingereichten Dokumente und kam zum Schluss: «Die Aussagen sind falsch, verunglimpfend.» Seit ein paar Jahren lebe der Architekt zwar berufsbedingt während der Woche überwiegend in Zürich. Seine Freizeit verbringe er aber in Salenstein, in Mannenbach liege sein Angelboot an der Boje.

Kein Einbruch: Er besass einen Schlüssel

Von einem Einbruch beim Nachbarn könne keine Rede sein. Der Mann habe die Erlaubnis gehabt, während der Renovation der eigenen Wohnung diejenige des Nachbarn zu nutzen, dieser habe ihm sogar den Schlüssel dafür gegeben. Fazit: Die Ablehnung der Einbürgerung sei «unhaltbar und willkürlich». Das DJS wies das Gesuch zurück an den Gemeinderat, verbunden mit dem Auftrag «die falschen Aussagen gebührend zu berichtigen».

Stephan Felber, Generalsekretär Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau. Bild: Donato Caspari

So etwas kommt nicht oft vor. In den vergangenen Jahren sei zweimal ein Rekurs gegen eine abgelehnte Einbürgerung gut geheissen worden, sagt Generalsekretär Stephan Felber.

«Das passiert sehr selten.»

Der Salensteiner Gemeindepräsident Bruno Lorenzato gibt keine Auskunft zum Fall, er verweist auf das laufende Verfahren.

Der Konstanzer erhält nun eine zweite Chance: Am kommenden Mittwoch, 11. Dezember, werden die Salensteiner erneut über seine Einbürgerung abstimmen. Der Gemeinderat hat die Botschaft dazu bereits verschickt. Darin hält er ausdrücklich fest, dass der Mann seit 15 Jahren in der Bodenseeregion verankert ist, über eine Festanstellung verfügt und in der Region einen festen Freundeskreis pflegt.

Hinter dem Eklat stecke offensichtlich «ein Nachbarschaftszwist», heisst es in der Botschaft an die Stimmbürger. Die Zeugen mutmassten, dass die Nachbarin − sie wird in der Botschaft namentlich genannt − den Konstanzer aus dem Haus haben wolle, weil sie gerne die Garage für sich hätte.

Ein umgänglicher und sympathischer Mann

Die «Thurgauer Zeitung» hat mit mehreren Fruthwilern gesprochen. Auch sie vermuten einen Zwist, bei dem wohl die Garage oder eventuell der Garten eine Rolle spiele. Namentlich zitieren lassen möchte sich aber niemand, da man keinen Streit wolle. Übereinstimmend wird der Mann als umgänglich und sympathisch beschrieben. Er könne nichts Negatives über seinen langjährigen Mieter sagen, erklärt Vermieter Leo Villiger. Er sei selber nicht an der besagten Gemeindeversammlung gewesen, bedauere aber die Ablehnung. «Da ist Stimmung gegen ihn gemacht worden.»

Die Frau, die den Konstanzer angeschuldigt hat, möchte sich nicht zum Eklat äussern. Sie lässt auch offen, ob sie am 11. Dezember wieder das Wort gegen ihren Nachbarn ergreifen will. Das werde man sehen.