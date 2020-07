Fahrzeug touchiert Tunnelmauer in Walenstadt: Lenkerin schwer verletzt –

80-jähriger Ehemann verstirbt auf der Unfallstelle Am Dienstag kurz vor 11.30 Uhr ist eine 75-jährige Autolenkerin auf der Autobahn A3 eingangs des Raischibe-Tunnels mit der Mauer kollidiert. Das Fahrzeug kippte zur Seite. Während die Lenkerin schwer verletzt wurde, zog sich ihr 80-jähriger Ehemann tödliche Verletzungen zu.

(kapo/dwa) Die 75-jährige Frau fuhr auf der Autobahn A3 von Flums in Richtung Zürich, wie die St.Galler Kantonspolizei meldet. Aus unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug kurz vor der Einfahrt in den Raischibe-Tunnel rechts von der Strasse ab und touchierte das Tunnelportal. Das Fahrzeug wurde in der Folge angehoben, streifte die Tunnelwand und überschlug sich.

Das Ehepaar aus dem Kanton Aargau musste von der Feuerwehr mit Spezialwerkzeugen aus dem Auto geborgen werden. Trotz des sofortigen Ausrückens der Rettungskräfte verstarb der Beifahrer, ein 80-jähriger Schweizer, noch auf der Unfallstelle. Die Lenkerin ihrerseits musste mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Autobahn A3 zwischen Flums und Murg wurde über längere Zeit gesperrt. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen ein Rettungsteam mit Notarzt, zwei Rettungshelikopter und die zuständige Feuerwehr im Einsatz. Der Nationalstrassenunterhaltsdienst organisierte die Umleitung.