Fackeln weisen in Balterswil den Weg zum Samichlaus Die Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil zelebriert den Samichlaus in der Hackenberghütte sechs Tage lang. Am Samstag findet dort der Chlausmarkt mit musikalischer Unterhaltung statt.

Die Tuttwiler Familie Blasucci-Oswald besucht den Samichlaus in der Balterswiler Hackenberghütte. Bild: Maya Heizmann

Um 17 Uhr ist es bereits dunkel. Oberhalb der Hackenberghütte eine Bilderbuchatmosphäre. Der Samichlaus wartet mit dem Schmutzli am Feuer auf die lieben und unter dem Jahr immer folgsamen Kinder. Während das Treffen für die einen Kinder eine kleine Mutprobe darstellt, ist es für andere geradezu eine Freude, dem Samichlaus vieles erzählen zu können. Doch alle Kleinen nehmen gerne das gratis Chlaussäckli entgegen.

Ein Fackelweg und Sterne weisen den Weg, punkt 17Uhr erscheint die erste Familie. Donato und Stefani Blasucci– Oswald aus Tuttwil mit ihren drei Kindern Felice (5), Maceo (3) und dem kleinen Cali (6 Monate). Gespannt lauschen sie den Worten des Samichlaus, der aus dem grossen Buch etwas über die Kleinen liest.

«Das ist schön, Felice, dass du schon ganz alleine in den Kindergarten gehst», lobt der Chlaus. Ebenso freut er sich, dass Maceo schon ein paar Buchstaben schreiben kann. Doch das Schönste sei, dass sich alle drei Kinder gerne haben, sagt er. Freudestrahlend überreichen Felice und Maceo dem Chlaus ihre selbst gemalten Zeichnungen – und schon wartet die nächste Familie.

Chlausmarkt auf der Waldlichtung

Die Bürgergemeinde Bichelsee-Balterswil unterhält südlich des Dorfes Balterswil eine Waldhütte am Hackenberg. Dort wartet derzeit und noch bis Sonntag die Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil in der geheizten Festwirtschaft mit vielen Attraktionen auf. Gar ein Samichlaus-Telefon ist eingerichtet, Anita Allenspach nimmt gerne Reservierungen für den Chlausbesuch entgegen.

Das musikalische Programm kann sich ebenfalls sehen lassen: Heute Freitagabend steht Fredi Ott auf dem Programm. Während am Samstag ab 12 Uhr die Swisswood Alphorns ein Konzert geben und am Abend die «Su(mp)fff Brass» aufspielen. Am Sonntag ab 12 Uhr ist das Kinderjodelchörli Tannzapfenland zu hören.

Der Chlausmarkt findet mitten auf der Waldlichtung bei der Hackenberghütte morgen Samstag ab 13 Uhr statt. Ein Gratis-Shuttlebus steht ab 13 Uhr stündlich beim Parkplatz Balterswil zur Verfügung.