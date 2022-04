Event Nach dem Tanzverbot herrscht Partystimmung: Der Ostertanz Hörhausen war ein voller Erfolg Nach zwei Jahren Coronapause ist der Ostertanz in Hörhausen zurück. Mit dem Fest wird das Ende des Tanzverbotes an Ostern gefeiert. Für den Turnverein Hörhausen ist der 28. Ostertanz überlebenswichtig.

In Hörhausen geniessen die Partygäste den Ostertanz. Bild: Benjamin Manser

Um Punkt Mitternacht fiel am Ostersonntag das Tanzverbot im Kanton Thurgau. In Hörhausen feierten das meist junge Menschen mit lauter Musik und viel Alkohol. Die Normalität ist nach zwei Jahren Coronapause wieder eingekehrt und es herrscht wieder Partystimmung. Der DJ Chris White heizte der Menge ab null Uhr kräftig ein.

Für den TV Hörhausen geht es um Überleben

Tim Hochstrasser, OK-Präsident. Bild: PD

Auch OK-Präsident Tim Hochstrasser ist froh, dass der 28. Ostertanz wie früher durchgeführt werden kann. «Für uns ist der Ostertanz überlebensnotwendig. Finanziell wie auch für das Vereinsleben», sagt Hochstrasser. Mit den Einnahmen werden einerseits Wettkampfeinsätze an Turnfestern bezahlt, aber auch Vereinsreisen oder andere Anlässe finanziert. Trotz Corona-Entschädigung des Thurgauer Turnverbands war das Fest nun wieder dringend nötig, um die Vereinskasse zu füllen.

An der Party herrscht eine befreiende Stimmung. Einerseits ist der späte Ausgang mit dem Einlass ab 23 Uhr eine Spezialität, andererseits die Tanzfreude der Besucher.

«Unser Fest geht in kurzer Zeit von null auf hundert. Der DJ heizt der Menge erst nach dem Tanzverbot um Mitternacht richtig ein», sagt Tim Hochstrasser.

Um Punkt Mitternacht dröhnt es aus den Boxen

Um null Uhr wird die Partymenge auf das Ende des Tanzverbotes aufmerksam gemacht und die Boxen werden lauter. Die 1000 Menschen in der Turnhalle Hörhausen tanzen, singen und trinken. Corona ist vergessen, genauso wie das Tanzverbot zu ehren Jesus. Und so singt die Menge zu Klassikern und Partymusik mit.

Laut Hochstrasser sind nicht nur der TV Hörhausen und die Besucher froh um das Fest. «Wir entschädigen Helfer des Ostertanz und unterstützen so auch andere Vereine», sagt der OK-Präsident. Diese Helfereinsätze können aber bis in die frühen Morgenstunden andauern. So singt die trinkfreudige Menge:

«Das ist die Party des Jahres, das sagt mir mein Instinkt.»

Vom Tanzverbot wissen die wenigsten

Fragt man unter den jungen Besuchern herum, warum die Party erst um Mitternacht startet, wissen die wenigsten vom Tanzverbot. Eine Festbesucherin sagt:

«Das ist halt der Ostertanz, der Start um Mitternacht hat sich eingebürgert.»

Sie sei einfach hier, um die Zeit mit ihren Freunden zu geniessen. Ein anderer Besucher ist froh, dass Feste wie der Ostertanz wieder möglich sind. «Endlich können wir wieder so feiern nach dieser speziellen Zeit», sagt er. Tatsächlich ist die Party stimmungsvoll, als wäre sie nie weg gewesen. Die Turnhalle ist rappelvoll und der Alkohol fliesst in Strömen. Der Ostertanz ist für einige legendär und so wird auch gefeiert. Bis in die frühen Morgenstunden, in der die Sonne schon aufgeht, dauert das Fest. Die Normalität ist zurück, der Ostertanz ebenso.