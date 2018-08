Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld sucht Kinder für ein Musical Die Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld will «Die Zauberorgel» von Jörg Schneider in einem Lager einstudieren.

Der Kinderchor unter der Leitung von Tabea Schöll anlässlich der Pfarreinsetzung im Kurzdorf. (Bild: Stefan Hilzinger)

Die Evangelische Kirchgemeinde organisiert vom 6. bis 12. Oktober ein Musical Lager in Brigels (GR). «Während der Lagerwoche wird nebst dem Singen, Einstudieren der Theaterrollen und Herstellen der Kulissen genügend Zeit für Spiel, Spass und Bewegung bleiben», heisst es in einem Flyer. Am 27. und 28. Oktober wird das Musical in der Evangelischen Kirche Frauenfeld aufgeführt.

Im Märchenmusical «Die Zauberorgel» von Jörg Schneider geht es um das Mädchen Rägeli. Es wird von seinen Schulkameraden gehänselt und geplagt, weil ihr Vater Fridolin nur ein einfacher Kesselflicker ist. Eines Tages, mitten in einem Streit, verkündet der Stadtpolizist, dass der «Grosse König Adalbert, der Letzte» schwer krank ist. Demjenigen, der ihn gesund machen könne, werde er sein ganzes Königreich schenken. So wollen alle ein Wundermittel erfinden, um die grosse Belohnung in Empfang nehmen zu können. Doch wem wird es wohl gelingen, den König zu heilen? Der Apotheker, einer der beiden Ärzte, oder am Ende gar Rägeli und sein Vater?

Das Angebot der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld richtet sich an Kinder und Teenager ab der zweiten Klasse. Eine Anmeldung ist noch bis am Sonntag, 9. September, per Mail an tabea.schoell@evang-frauenfeld.ch möglich. Die Kosten betragen pro Kind 270 Franken, weitere Geschwister bezahlen nur noch 240 Franken. (red)