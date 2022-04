ETTENHAUSEN Willkommen im Osterhasen-Land: Neuer Erlebnisweg der Tuttwiler Naturspielgruppe Zu einem Erlebnisweg der ganz besonderen Art lädt die Tuttwiler Naturspielgruppe «Gwunderzwergli» vom 3. bis 18. April ein. Auf einem Rundweg werden alle Sinne angesprochen.

Ein Telefon mit dem Osterhasen und dann über eine Slackline durch den Regenbogenvorhang. Bild: Kurt Lichtensteiger

Der Nordfuss des Haselbergs ist ein beliebtes Wandergebiet, aufgesucht von Einheimischen. An diesem sonnigen Sonntagnachmittag sind auf dem Flur- und Waldweg vermehrt Familien unterwegs, was doch etwas ungewöhnlich erscheinen mag. Es wären bestimmt noch mehr gewesen, hätten diese im Vorfeld davon erfahren, was auf einer Wegstrecke von 2,7 Kilometern kommen würde: Nämlich ein aufwendig und liebevoll erstellter Erlebnisweg, der sowohl Kindern als auch Erwachsenen eine grosse Vielfalt von unterhaltsamen und lehrreichen Sinneserfahrungen bietet. Geschicklichkeit, gepaart mit Kreativität, Abenteuer, Spass und Scharfsinn, stehen an zehn Posten im Vordergrund. Bei derlei Prämissen ist der fantasievolle Spaziergang für Kinder zweifellos keine Tortur, sondern ein pures Vergnügen. Diese Ansicht liess sich gleich an Ort und Stelle bestätigen.

Eine Info-Tafel und Bälle zum Mitnehmen gleich beim Start. Bild: Kurt Lichtensteiger

Hindernisse überwinden

Der Start zum Ostertrail, hinter dem zweifellos viel Arbeit steckt, befindet sich ausgangs Ettenhausen in Richtung Rüetschberg, unweit des Schützenhauses. Eine Info-Tafel und eine blaue Tonne sind gut sichtbar. Von dort geht es auf dem kinderwagen- und fahrradtauglichen Feldweg leicht aufwärts in Richtung Wald. Und schon gelangt man zum ersten Posten. Dort spielt der gelbe Tennisball, am Start entnommen aus einer blauen Tonne, noch keine besondere Rolle. Ob der Filzball wohl ein Ersatz für Ostereier sein soll?

Auf der Info-Tafel war vorgängig zu lesen, dass der Osterhase ein wenig faul geworden ist. Nach einer langen Pause hatte er vergessen, die Werkstatt abzuschliessen. So wurden ihm alle Schoggi-Eier geklaut. Die Besucher müssen nun die Hinweise über den Dieb und dessen Code herausfinden, um an die Belohnung zu kommen. Den mitgenommenen Tennisball braucht man, um auf dem Weg Hindernisse zu bewältigen oder Hindernisse zu finden.

Die Gwunderzwergli grüssen bis zum 18. April. Bild: Kurt Lichtensteiger

Im Osterhasenlande

Schon bald nach dem Start hört man am Telefon den Osterhasen höchstpersönlich. Durch den Regenbogen-Vorhang bei der Slackline kommt man dann ins Osterhasenland. Zu viel soll nicht verraten werden, was alles noch auf die Besuchenden wartet. An Überraschungen fehlt es auf dem Ostertrail nicht. Am besten, man begibt sich gleich selbst auf den fantasievoll gestalteten Erlebnisweg. «Wir bieten diesen Weg als Naturspielgruppe an. Es ist uns ein Anliegen, dass Kinder und Familien Zeit draussen verbringen. Kinder, die dies während des ganzen Jahres machen möchten, können sich bei uns anmelden», heisst es seitens der Tuttwiler Naturspielgruppe, verantwortlich für diesen Trail. Im Rahmen des Aadorfer «Ferien(s)pass» gebe es noch mehrere andere Trails.

Übrigens: Eine Kasse befindet sich aus praktischen Gründen nicht beim Schützenhaus, sondern beim blauen Häuschen. Gebeten wird dort um einen Obolus von fünf Franken. Dieser dient dazu, allfällige Mängel oder Schäden zu beheben. Für Kontakte oder Auskünfte dienen Telefon 078 / 647 29 45 oder www.gwunderzwergli.ch