Eschlikon «Schweizweit einzigartig»: Gemeinde bietet ihren Einwohnern eine gratis Mobility-Mitgliedschaft Die Gemeinde Eschlikon will den CO 2 -Ausstoss reduzieren. Mit dem Carsharing-Anbieter Mobility schliesst sie deshalb einen Vertrag ab, der den Eschlikern eine kostenlose Mitgliedschaft ermöglicht.

Symbolisch für die Zusammenarbeit der Gemeinde Eschlikon und Mobility: Die Beschriftung des Elektroautos vor dem Gemeindehaus. Bild: Roman Scherrer

Eschlikon macht gerne den ersten Schritt. Man denke beispielsweise an das Projekt «Vorteil naturnah» des kantonalen Amtes für Raumentwicklung, bei dem die Gemeinde Pilotin war. Oder an den 2018 eingeführten digitalen Dorfplatz Crossiety, der bis dahin in der Region ein Novum war.

Und Eschlikon tut es erneut. Der Gemeinderat schliesst nämlich mit Mobility einen Vertrag ab, durch den alle Einwohner – ab 18 Jahren und in Besitz eines Fahrausweises – kostenlos eine Mitgliedschaft beim Carsharing-Anbieter abschliessen können. «Mobility für alle» nennt er das Vorhaben. Es ist nicht nur eine regionale Neuheit, denn der zuständige Gemeinderat und designierte Gemeindepräsident ad interim Bernhard Braun betont:

«Das ist schweizweit einzigartig.»

Und weil es deshalb einen Vorbildcharakter habe, sei auch Mobility schnell im Boot gewesen.

Eigenes Auto soll obsolet werden

«Die Idee ist im Rahmen des Projekts 2000-Watt-Gemeinde entstanden», erklärt Braun. Darin will der Gemeinderat mit diversen Projekten den CO 2 -Ausstoss reduzieren. «Mobility für alle» hat er dabei als erste Massnahme definiert. «Wir retten damit nicht das Weltklima, aber es ist immerhin ein kleiner Schritt», sagt Grünen-Kantonsrat Braun. Durch die kostenlose Mobility-Mitgliedschaft soll etwa das eigene Auto oder die Anschaffung eines Zweit- oder Drittautos obsolet werden.

Bernhard Braun

Gemeinderat Eschlikon Bild: PD

Als Nebeneffekt der Carsharing-Förderung erhofft sich die Gemeindebehörde eine «Reduktion der Fahrzeugdichte», sagt Braun. Der Verkehr ist in Eschlikon ohnehin ein Dauerthema. Und das nicht ohne Grund. So zeigte eine Verkehrserhebung, die der Gemeinderat vor einem Jahr in Auftrag gegeben hatte, dass «heute von und nach Eschlikon 22'000 Fahrzeuge pro Tag» fahren.

Ganze 15'000 Fahrten davon gehen auf das Konto des sogenannten Quell- und Zielverkehrs. Damit sind einerseits Eschlikerinnen und Eschliker gemeint, die mit ihrem Auto auswärts etwa zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren. Andererseits auch Auswärtige, die nach Eschlikon kommen.

Weitere Standorte sind vorgesehen

Damit die gesteckten Ziele mit «Mobility für alle» erreicht werden, braucht es selbstredend genügend Mobility-Fahrzeuge. Derzeit sind in Eschlikon zwei Standorte mit Elektro-Autos vorhanden: vor dem Gemeindehaus und in der Überbauung Lindenacker. «Es sind aber weitere Standorte vorgesehen», sagt Braun. Mobility habe in Aussicht gestellt, am Bahnhof eine neue Station zu erstellen.

Der Mobility-Standort in der Überbauung Lindenacker. Bild: Roman Scherrer

Jährlich 9000 Franken soll das Angebot die Gemeinde kosten. Die Verträge mit Mobility sollen laut Braun Anfang Januar unterzeichnet werden. Wie die Umsetzung im Detail aussehen wird, kann er deshalb noch nicht sagen. Ihm schwebt vor, dass Personen, die von einer gratis Mitgliedschaft Gebrauch machen, Mobility auch in einem bestimmten Rahmen nutzen sollen.

«Es bringt ja nichts, wenn jemand ein Jahr lang Mitglied ist, aber nie ein Mobility-Auto fährt.»

Starten werde man nicht vor April, sagt Braun. Man wolle «Mobility für alle» nämlich nicht einfach nur mit Flyern bewerben, sondern auch an Anlässen die Möglichkeiten des Carsharings aufzeigen. «Denn viele Leute haben noch Berührungsängste, was Elektro-Autos angeht.» Angesichts der Coronafallzahlen bringe es aber nichts, solche Anlässe noch in der Winterzeit durchzuführen.