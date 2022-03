Eschlikon Schalch + Aeschbacher AG in neuen Händen: Architekt Werner Ziegler übergibt sein «Lebenswerk» an zwei Nachfolger Der Eschliker Gemeinderat und Architekt Werner Ziegler gibt die Geschäftsleitung der Schalch + Aeschbacher AG ab, bleibt aber im Vorstand des Unternehmens. Das Architekturbüro wird neu von Marco Zuber und René Leuenberger geführt.

Marco Zuber (links) und René Leuenberger (rechts) übernehmen als Co-Geschäftsführer die operative Verantwortung des Eschliker Architekturbüros. Bild: Christoph Heer

Nach 35 Jahren übergibt Werner Ziegler die Geschäftsführung der Schalch + Aeschbacher AG an zwei junge, aufstrebende Nachfolger. In den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten hat Ziegler, der aktuell auch als Eschliker Gemeinderat amtet, die Professionalisierung im Wesen der Architektur miterlebt. Was der 62-Jährige bedauert, ist, dass durch die unaufhaltsame Digitalisierung die Nähe zu den Kunden stetig etwas abgenommen hat.

Mit seinem Unternehmen mit Sitz im Herdernpark haben schon unzählige Bauherren, Baufirmen und Private, Kontakt gehabt. Ziegler hat den Aufschwung des Architekturbüros in unterschiedlichen Positionen miterlebt: in der Geschäftsleitung seit 1999, als Geschäftsführer seit 2016.

«Schritt halten mit der Zukunft» war eines der Leitbilder der Firma. Dieses wurde seit der Gründung 1986 zur Genüge auf die Probe gestellt. Werner Ziegler sagt:

«Heute muss man mit Veränderungen klarkommen.»

Neue Lebensformen, die Digitalisierung sowie immer wieder neue Technologien, Baustoffe und Ökologie- und Energiekonzepte prägten die zeitgenössische Architektur.

Als Beispiel für die rasanten Veränderungen im Bauwesen nennt er die 70er-Jahre. «Damals wurden fast ausschliesslich Flachdächer gebaut. Nur wenige Jahre später änderte sich dies und man stellte auf Steildächer und Ziegeldächer um.» Ebenso seien nach und nach die Vorschriften in Sachen Feuerschutzreglement, Schallschutz, Erdbeben-Standhaftigkeit, oder der Heizart verschärft worden. Seit einigen Jahren komme man nicht mehr um den Bau im Minergie-Standard herum. Und auch die Kunden waren einst nicht ganz so anspruchsvoll wie heute, sagt Ziegler augenzwinkernd.

Aus eins mach zwei

Nun tritt Werner Ziegler als Geschäftsführer von Schalch + Aeschbacher zurück, macht quasi einen Schritt zurück, ins zweite Glied. Weiterhin wird er jedoch als Verwaltungsratspräsident mit einem reduzierten Pensum aktiv bleiben und so sein Fachwissen auch in Zukunft weitergeben.

«Mit Marco Zuber und René Leuenberger übernehmen zwei talentierte, charakterstarke und langjährige Mitarbeiter die operative Führung», sagt Ziegler. Er betont, dass beide schon ihre Lehrzeit bei Schalch + Aeschbacher absolviert haben.

Während der 41-jährige Dussnanger Marco Zuber seit 1997 ununterbrochen für das Architekturbüro tätig ist, verliess René Leuenberger aus Guntershausen die Firma für kurze Zeit. «Nach meiner Lehrzeit im Jahr 2005, entschied ich mich für ein Studium. Ich kam aber gerne wieder zurück», sagt Leuenberger. Auf die Frage, was Werner Ziegler für ein Typ Chef ist, kommen die beiden ins Schwärmen: «Werner fungiert für uns wie eine Vaterfigur. Menschlich, fordernd, fair – das sind seine Hauptattribute, die wir keine Minute missen wollen.»