Die sonntägliche Neuzuzügerbegrüssung in der Stockenholzhütte war zugleich die erste offizielle Amtshandlung des neuen Gemeindepräsidenten Bernhard Braun. Dieser erörterte den anwesenden neuen Mitbürgern, was es mit dieser Gemeinde so auf sich hat. Und Gemeinderat Peter Meier gewann Sympathiepunkte mit einem kleinen Zahlenspiel.