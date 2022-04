Eschlikon Nach Einsprachen und Corona: Eschlikon kann am Samstag endlich seine neue Sporthalle einweihen An Betrieb ist sie schon seit Jahresbeginn. Am Samstag nun kann Eschlikon seine neue Sporthalle auch noch mit einem eigentlichen Dorffest einweihen.

Seit Anfang Jahr wird die neue Eschliker Sporthalle von Schule und Vereinen genutzt. Bild: Olaf Kühne, 11. Februar 2022

Wovon die Stimmbürger in Sirnach und Münchwilen 2021 nichts wissen wollten, hat Eschlikon seit Anfang Jahr: eine neue Sporthalle. Ganz ohne politische und juristische Querelen ging das Projekt zwar auch in Eschlikon nicht über die Bühne, indes konnte die Schulgemeinde den einst von den Sportvereinen angeregten Bau 2018 gleich im ersten Anlauf an der Urne in trockene Tücher bringen.

Gröberer Unbill war die Sporthalle seither zwar nicht mehr ausgesetzt. Einzig eine Einsprache verzögerte das Vorhaben so weit, als dass der ursprünglich angedachte Einweihungstermin nach den Sommerferien 2021 nicht eingehalten werden konnte.

Seit Beginn dieses Jahres ist die Sporthalle Friesler, wie sie inzwischen heisst, in Betrieb und wird von Schule und Vereinen rege genutzt. Auf eine würdige Einweihungsfeier musste die Gemeinde coronabedingt bis anhin aber verzichten.

Fest von 10 bis 16 Uhr

Dies holt Eschlikon nun am Samstag nach und setzt dabei auf Bewährtes. Bereits 2019 weihte man die erweiterte Sek Bächelacker im Rahmen der Energytour ein, diese Kombination geht nun auch am Samstag über die Bühne. «Das Bächelacker- und Frieslerareal wird von 10 bis 16 Uhr in ein einziges Festgelände verwandelt», schreibt die Schulgemeinde in ihrer Einladung.

Die neue Turnhalle können Besucherinnen und Besucher auf einer Tour mit 15 Posten kennen lernen. Sportliche Darbietungen sind ab 13 Uhr angesagt. Als Höhepunkt steht die Hinterthurgauer Fun-Akrobatikgruppe Konterschwung auf dem Programm, die ebenfalls in der Friesler-Halle trainiert. Festwirtschaft, Hüpfburgen, Rösslifahrten, Chilbistände und schliesslich ein Ballonwettbewerb runden das Festliche ab.

Die Energytour wiederum bietet wie gewohnt Gelegenheit, E-Bikes, Elektroautos und weitere Errungenschaften rund um die Energiewende kennen zu lernen. Indes findet für Freunde des Verbrenners gleichzeitig auf dem Bächelackerareal auch ein Oldtimertreffen statt.