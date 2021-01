Eschlikon Gemeindeverwaltung ist geschlossen Pandemiebedingt hat der Krisenstab der Gemeinde Eschlikon entschieden, dass ab dieser Woche Besuche in der Verwaltung nur auf Voranmeldungen möglich sind.

Das Eschliker Gemeindehaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. Bild: PD

(red) Aufgrund der vom Bundesrat erlassenen Homeoffice-Pflicht und der sich ausbreitenden Virusmutation und den stagnierenden Ansteckungszahlen hat der Krisenstab der Gemeinde Eschlikon entschieden, Besuche im Gemeindehaus ab dieser Woche nur noch auf telefonische oder schriftliche Voranmeldung zu ermöglichen. «Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, Ihre Anliegen wenn immer möglich telefonisch oder schriftlich vorzubringen», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Die Abteilungen seien zu den üblichen Bürozeiten besetzt und erreichbar.

Nur so könne nach Ansicht des Krisenstabs gewährleistet werden, dass die Kontakte reduziert werden, die Angestellten mehrheitlich im Homeoffice arbeiten können, und somit auch die Mobilität gesenkt wird.

Helfer stehen zur Verfügung

Auf die Reaktivierung des Einkaufsservice vom vergangenen Frühjahr verzichtet die Gemeinde zwar. Trotzdem hätten besonders schützenswerte Personen, aber auch Menschen, die vorübergehend in Quarantäne müssen, die Möglichkeit den Dienst für Einkäufe, Botengänge oder Unterstützung jeglicher Art, in Anspruch zu nehmen. So seien Freiwillige Helfer aus dem vergangenen Frühjahr wieder bereit, Unterstützung zu bieten. Wer eine solche benötigt, kann sich bei der Gemeinde unter 071 973 99 11 oder gemeinde@eschlikon.ch melden.