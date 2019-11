Eschlikon feiert Kurt Egger Einwohner und Gäste aus dem ganzen Thurgau kamen am Mittwochabend nach Wallenwil, um den Neu-Nationalrat an dessen Wahlfeier zu beglückwünschen. Roman Scherrer

Von den Kollegen der Grünen Eschlikon erhält Kurt Egger ein neues Velo geschenkt. (Bilder: Donato Caspari)

Es sei ähnlich wie am Tag seiner Wahl zum Nationalrat, sagt Kurt Egger und erklärt:

«Das ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich emotional werde.»

Der Eschliker zeigt sich an der Wahlfeier, welche ihm die Gemeinde zu seinen Ehren ausrichtet, gerührt und dankbar. «Ich bin überwältigt vom Aufmarsch.»

Diese Aussage verwundert nicht, sind doch am Mittwochabend nebst Dutzenden Eschlikern auch viele Mandatsträger aus dem ganzen Kanton Thurgau extra in die Wallenwiler Turnhalle gekommen, um dem neuen Grünen-Nationalrat ihre Glückwünsche zu überbringen.

Zum Wohl: Die Besucher stossen in der Wallenwiler Turnhalle mit und auf Kurt Egger an.

Bei den vielen Gratulationsreden steht natürlich Eggers Parteizugehörigkeit immer wieder im Mittelpunkt. «Wenn schon ein Grüner, dann Kurt», meint etwa der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder. Kurt Egger sei beharrlich, authentisch, kompromissorientiert und nicht fanatisch, deshalb sei es kein Zufall, dass er die Wahl in den Nationalrat geschafft habe.

Hans Mäder, Gemeindepräsident Eschlikon

Die Kollegen aus der Eschliker Ortspartei schenken Egger ein Velo. Sein altes sei nämlich vor einem Monat am Bahnhof gestohlen worden, erklärt Isabella Stäheli, Vorstandsmitglied der Eschliker Grünen.

An dem Abend erhält Kurt Egger nebst Geschenken auch viele Ratschläge für seine künftige Tätigkeit in Bern. Einen will er besonders beherzigen, wie er selbst sagt. Jenen des Komikers Thomas Götz alias Sabine Schnyder: «Hör nicht auf das Lobbyistenpack, sondern auf die Frauen. Dann fühlst du dich nämlich wie zu Hause.»